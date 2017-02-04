به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در دیدار معاون اجرایی رئیس جمهور و دستیار ویژه رئیس جمهور با نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه از نماینده ولی فقیه در استان به خاطر همه حمایت هایی که داشته اند تشکر می کنم، اظهار داشت: آیت الله میرعمادی پرچم دار وحدت در استان هستند.

وی با بیان اینکه ایشان فردی هستند که علاقمند به مباحث اقتصادی هستند و مشکلات استان در این حوزه را بررسی می کنند، تصریح کرد: مسائل معیشتی هم مهم ترین خواسته مردم است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه آیت الله میرعمادی در اقصاد مقاومتی پش رو بوده و در خطبه های نمازجمعه تاکید بسیاری بر این موضوع دارند، افزود: اقتصاد مقاومتی با حضور مردم به نتیجه می رسد و اگر مردم از اقتصاد فاصله بگیرند به نتیجه نمی رسیم.

وی تصریح کرد: حمایت هایی که آیت الله میرعمادی از مدیران می کنند جای تشکر دارد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه اعتبارات توازن که قرار است مشکلات مناطق محروم و خیلی از پروژه ها را حل کند وظعیت مطلوبی ندارد، گفت: اگر این اعتبارات تخصیص پیدا نکند بسیاری از پروژه های استان می ماند.

بازوند با تاکید بر اینکه تنگناهای دولت را نیز می دانیم، افزود: از آقای جهانگیری هم همین تقاضا را کردیم و گفتیم بخش خصوصی را جذب می کنیم اما یک موقع نشود بخش خصوصی بیاد و دولت نتواند تخصیص های ما را بدهد.