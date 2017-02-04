به گزارش خبرنگار مهر، اسداله حیدری پیش از ظهر شنبه در همایش «نقش تشکلات کارگری و کارفرمایی در رشد و ارتقا فرهنگ حجاب و عفاف» در سخنانی اظهار داشت: یکی از دستگاههای متولی در امر کاهش آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی است.

وی با بیان اینکه در این راستا، عفاف و حجاب هم یکی از مقوله های مهمی است که مورد تأکید رهبری و همچنین کارشناسان اجتماعی قرار گرفته است اضافه کرد: میان مسایل اجتماعی و بحث آسیب ها و حجاب و عفاف رابطه مهمی برقرار است.

مدیرکل بهزیستی لرستان تاکید کرد: یکی از عوامل مهم و اولین نهاد در شکل گیری شخصیت انسان خانواده است که نقش بی بدیل آن شناخته شده است.

حیدری با اشاره به سعی ناموفق جوامع غربی در کمرنگ کردن نهاد خانواده و جایگزین کردن نهادی دیگر به جای آن میان خانواده های ایرانی خاطر نشان کرد: با تمام این تلاش ها، همچنان خانواده مورد تأکید همگان است.

وی با بیان اینکه یکی از آسیب های جدی که خانواده ها را تهدید می کند، بحث گسترش طلاق است گفت: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، طلاق ناشی از عدم رعایت حجاب و عفاف در جامعه است.

مدیرکل بهزیستی لرستان در ادامه به گسترش طلاق عاطفی در خانواده ها اشاره کرد و گفت: یکی از علل این موضوع فضای جدید مجازی است.

حیدری با بیان اینکه آمار طلاق عاطفی، بیش از طلاق واقعی است که این امر آسیبهای اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشت اظهار داشت: بسیاری از طلاق های واقعی و عاطفی ناشی از اختلافات و عدم وجود عفاف و حجاب در میان خانواده ها است.

وی بر نقش آموزه های دینی و اسلامی در کاهش طلاق تأکید کرد و افزود: یکی دیگر از مسایل اجتماعی، اعتیاد فرزندان است که باز هم ناشی از اختلافات و عدم رعایت حجاب و عفاف است.

مدیرکل بهزیستی لرستان در ادامه به بیان دیگر آسیبهای اجتماعی مانند کودکان خیابانی، کودکان کجر و و هنجارشکن پرداخت و خاطرنشان کرد: اغلب این کودکان محصول والدین معتاد و بی بندوبار هستند.

حیدری تاکید کرد: آسیبهای اجتماعی در صورتی کاهش می یابند که مسیولیت ها افزایش و رعایت هنجارها و ارزش عفاف و حجاب در جامعه افزایش یابد.

وی نقش والدین را در کاهش آسیبهای اجتماعی تأثیرگذار دانست و افزود: در سازمان بهزیستی افراد موفقی را برای آموزش و مشاوره متولی کرده ایم.

مدیرکل بهزیستی لرستان با بین اینکه در این زمینه اردوها و آموزشهایی داریم که باعث پایدار کردن شخصیت افراد می شود گفت: اگر به مقول رفع آسیب های اجتماعی بی توجه باشیم نسل هایی تربیت خواهیم کرد که پر از آسیبهای اجتماعی خواهند بود.