به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح شنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: در دهه مبارک فجر امسال ۳۰۲ واحد مسکن مددجویی که ساخت و خریداری شده به مددجویان کمیته امداد استان بوشهر واگذار می‌شود که امروز ۱۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد در عالی‌شهر تحویل شد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اضافه کرد: ۳۰ درصد مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در استان، یا فاقد مسکن هستند یا مسکن مناسب ندارند.

لطفی افزود: بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص بین ۳ تا ۵ سال همه مددجویانی که مشکل مسکن دارند، با اعتبارات کمیته امداد و دستگاه‌های متولی و همچنین کمک خیران صاحب مسکن می‌شوند.

وی گفت: زنان بی‌سرپرست که فرزند یتیم دارند در اولویت نخست گروه‌های مشمول این طرح هستند و دیگر مددجویان مذکر که مسکن مناسب ندارند از این طرح برخوردار می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ادامه داد: با افتتاح این واحدها در ایام میارک دهه فجر ۷۲ خانوار شهری و ۲۳۰ خانوار روستایی صاحب مسکن می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه زیربنای هر واحد بین ۵۰ الی ۷۵ مترمربع است بیان کرد: به ازای خرید و یا ساخت هر واحد روستایی و شهری ۲۵۰ میلیون ریال پیش بینی که جمعا تاکنون مبلغ ۶۱ میلیارد ریال هزینه شده است.

لطفی با بیان اینکه هزار و ۱۲۱ واحد مسکن روستایی دیگر با مشارکت سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر و کمیته امداد در دست ساخت است، افزود: عملیات اجرایی احداث ۶۱۷ واحد آن آغاز شده و تاکنون ۲۳۰ واحد آن تکمیل و به مددجویان تحویل داده شده است.