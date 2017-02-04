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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

۱۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد در عالی‌شهر تحویل شد

۱۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد در عالی‌شهر تحویل شد

بوشهر - مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: در آئینی به مناسبت دهه مبارک فجر، ۱۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد در عالی‌شهر تحویل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح شنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: در دهه مبارک فجر امسال ۳۰۲ واحد مسکن مددجویی که ساخت و خریداری شده به مددجویان کمیته امداد استان بوشهر واگذار می‌شود که امروز ۱۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد در عالی‌شهر تحویل شد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اضافه کرد: ۳۰ درصد مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در استان، یا فاقد مسکن هستند یا مسکن مناسب ندارند.

لطفی افزود: بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص بین ۳ تا ۵ سال همه مددجویانی که مشکل مسکن دارند، با اعتبارات کمیته امداد و دستگاه‌های متولی و همچنین کمک خیران صاحب مسکن می‌شوند.

وی گفت: زنان بی‌سرپرست که فرزند یتیم دارند در اولویت نخست گروه‌های مشمول این طرح هستند و دیگر مددجویان مذکر که مسکن مناسب ندارند از این طرح برخوردار می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ادامه داد: با افتتاح این واحدها در ایام میارک دهه فجر ۷۲ خانوار شهری و ۲۳۰ خانوار روستایی صاحب مسکن می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه زیربنای هر واحد بین ۵۰ الی ۷۵ مترمربع است بیان کرد: به ازای خرید و یا ساخت هر واحد روستایی و شهری ۲۵۰ میلیون ریال پیش بینی که جمعا تاکنون مبلغ ۶۱ میلیارد ریال هزینه شده است.

لطفی با بیان اینکه هزار و ۱۲۱ واحد مسکن روستایی دیگر با مشارکت سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر و کمیته امداد در دست ساخت است، افزود: عملیات اجرایی احداث ۶۱۷ واحد آن آغاز شده و تاکنون ۲۳۰ واحد آن تکمیل و به مددجویان تحویل داده شده است.

کد مطلب 3896651

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