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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

هواشناسی البرز پیش بینی کرد:

احتمال ریزش بهمن در محورهای کوهستانی البرز

احتمال ریزش بهمن در محورهای کوهستانی البرز

کرج - هواشناسی استان البرز با توجه به برف به جا مانده در ارتفاعات احتمال ریزش کوه و بهمن را در محورهای کوهستانی البرز پیش بینی کرد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان اظهار کرد: با خروج تدریجی سامانه بارشی و پرفشار سرد و استقرار کم فشار و همراهی آن با پر ارتفاع گرم لایه های میانی جو ظرف 72 ساعت آینده انتظار جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

منصور رحمانیان اضافه کرد: نبود تهویه مناسب افزایش تدریجی آلاینده ها را در بر خواهد داشت.

وی گفت: با توجه به حجم برف به جا مانده بر ارتفاعات در جاده های کوهستانی و مناطق مرتفع، رخداد بهمن و ریزش کوه در محورهای استان دور از انتظار نیست.

کد مطلب 3896652

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