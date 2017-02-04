احتمال ریزش بهمن در محورهای کوهستانی البرز

مدیرکل هواشناسی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان اظهار کرد: با خروج تدریجی سامانه بارشی و پرفشار سرد و استقرار کم فشار و همراهی آن با پر ارتفاع گرم لایه های میانی جو ظرف 72 ساعت آینده انتظار جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

منصور رحمانیان اضافه کرد: نبود تهویه مناسب افزایش تدریجی آلاینده ها را در بر خواهد داشت.

وی گفت: با توجه به حجم برف به جا مانده بر ارتفاعات در جاده های کوهستانی و مناطق مرتفع، رخداد بهمن و ریزش کوه در محورهای استان دور از انتظار نیست.