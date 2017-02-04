احداث واحدهای ارزان قیمت در حاشیه شهر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: فاز نخست خط دوم قطار شهری مشهد با ۸ ایستگاه فعال و با اعتباری معادل ۱۷۰۰ میلیارد تومان اسفند ماه ۹۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: در حوزه عملکردی عمرانی شهرداری مشهد فعالیتهایی را شامل پایگاه‌های چندمنظوره بحران را ایجاد کرد که تا قبل از مهر ۹۲، ۷ پایگاه در شهر فعال بود و در ۳.۵ سال به ۱۴ واحد ارتقا یافت.

وی به افزایش حجم تولید آسفالت ماهانه به ۳۴ هزار و ۶۵۲ تن اشاره کرد و افزود: پیشرفت فاز اول کمربند جنوبی مشهد نیز به بیش از ۷۱ درصد رسیده که امیدواریم تا پایان این دوره شورا به بهره برداری برسد.

وی یادآور شد: در این دوره شهرداری تقاطع‌های غیرهمسطح شاهد افزایش ۲.۵ برابری بودیم که از تقاطع غیرهمسطح جانباز، شهید گمنام نیز رونمایی و فاز دوم نماز به بهره‌برداری رسید.

خط دو قطار شهری فقط ۱۷ درصد پیشرفت داشته است

شهردار مشهد به احداث خط ۲ قطار شهری اشاره کرد و گفت: خط ۲ قطار شهری از حوالی میدان شهید کاوه شروع می‌شود و به انتهای طبرسی به طول ۱۴.۵ کیلومتر ختم می‌شود.

وی ادامه داد: این پروژه بنا بود ۵ ساله به پایان برسد اما در شروع دوره جدید مدیریت شهری صرفاً ۱۷ درصد پیشرفت داشت اما با تامین منابع، خوشبختانه فاز نخست در اوایل اسفند با ۸ ایستگاه فعال و با اعتباری معادل ۱۷۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار مشهد عنوان کرد: از سال‌های قبل خط یک شروع شده بود و در این دوره نخستین فرودگاه کشور به خط ریلی متصل شد و با راه افتادن خط سوم قطار شهری نیز ظرفیت جابه‌جایی بسیار افزایش می‌یابد.

خط سوم قطار شهری به حرم رضوی منتهی می شود

وی توضیح داد: احداث خط سوم قطار شهری با ۲۸ کیلومتر طول نیز آغاز شده و تنها خطی است که حریم حرم منور رضوی را پوشش خواهد داد و دو ایستگاه آن در اطراف حرم رضوی احداث می‌شود و بخش اعظمی از حجم مسافران را پوشش می‌دهد.

مرتضوی ادامه داد: با بهره برداری از خط سوم و چهارم قطار شهری قادر خواهیم بود در یک روز یک میلیون و ۲۵۰ هزار مسافر را با خطوط ریلی جابه‌جا کنیم؛ راه اندازی این ۴ خط، معادل ۱۵ هزار دستگاه تاکسی و ۳۵۰۰ دستگاه اتوبوس است و این همت و اقدام، اقدام بسیار بزرگی است.

نوسازی ۴ هزار دستگاه فرسوده در مشهد

شهردار مشهد عنوان کرد: جابجایی مسافر توسط قطار شهری از ۸۱ هزار نفردر سال ۹۲ به ۱۱۰ هزار نفر رسیده است.

مرتضوی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل درون شهری نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است و تاکنون حدود ۴ هزار دستگاه تاکسی نوسازی شده که معادل ۱۲ سال گذشته در این زمینه فعالیت انجام شده است.

وی تاکید کرد: در حوزه فضای سبز نیز اقدامات زیادی صورت گرفته و گزارشی که همکاران ما ارائه کرده‌اند این بوده که تا قبل از دوره ما سرانه فضای سبز ما ۱۱ متر و ۱۷ سانتی متر بوده و در طول این ۳.۵ سال به ۱۴ متر و یک سانتی متر رسیده و پایان امسال سرانه فضای سبز ما به ۱۴ متر و ۱۴ سانتی متر ارتقا می‌یابد و نزدیک به سه متر سرانه فضای سبز و ۹ میلیون متر ایجاد فضای سبز شده است.

مشهد رتبه برتر فضای سبز در کشور

شهردار مشهد ادامه داد: شهرداری مشهد رتبه برتر در حوزه فضای سبز را در کشور کسب کرده است، در این مدت ۸۷ بوستان احداث و به بهره‌برداری رسید و نزدیک به ۱۷ کیلومتر از کال کشف‌ تملک و نوسازی شده و نیز ۱۰۰ هکتار کمربند سبز با ۵۰ هزار اصله نهال از کارهای موثر در این حوزه به شمار می رود.

به گفته شهردار مشهد ۱۷۵ مسجد در این دوره در شهر مشهد احداث شده که مسجد ۷۸ در مرحله ساخت و تکمیل است.

کاهش ساخت و ساز و ادامه دوران رکود

مرتضوی گفت: در حوزه زائرسراهای ارزان قیمت بالغ بر ۲۲ هکتار و ظرفیت اسمی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال پروانه و زمین رایگان احداث شده است.

وی به سوال خبرنگاری در خصوص کاهش ۵۰ درصدی ساخت وساز در مشهد و تاثر بر تحقق بودجه شهرداری مشهد، گفت: بودجه ۹۵ را با پیش بینی های رکود و واقع بینانه بسته ایم و ۷۵ درصد نیز محقق می شود، اما متاسفانه پیش بینی می شود تا پایان امسال و شش ماهه اول ما و دولت نمی توانیم رکود را به رونق تبدیل کنیم و متاسفانه اگر رونق ایجاد نشود، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.

مخالف بلند مرتبه سازی نیستیم

وی گفت: مخالف بلند مرتبه سازی نیستم ولی گاهی ناچاریم و برای اداره شهر ناچار به فروش تراکم و بلند مرتبه سازی هستیم؛ باید با وضع برخی مقررات به درآمد پایدار برسیم، لازم است دولت لایحه درآمدهای پایدار شهری زودتر به نتیجه برساند.

وی به تسویه ۹۰ درصدی بدهی های بانکی شهرداری مشهد اشاره کرد و گفت: ۲ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها تسویه شده و ۳۰۰ میلیارد تومان باقی مانده که تسویه می شود.

وی به افزایش و توسعه پارکینگ های غیرحاشیه ای در ۶ ماه ۹۵ از ۱۵ به ۶۰ پارکینگ اشاره کرد و گفت: ۴۵ پارکینگ در این دوره افزایش داشته ایم.

شهردار مشهد بیان کرد: در زمینه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت در حاشیه شهر مشهد امسال در مجتمعی ارزان قیمت ۴۸۰ واحد به بهره برداری رسید و ۲ هزار واحد نیز در رسالت مشهد در دست احداث است.

وی در خصوص فعالیت های شهرداری در حاشیه شهر مشهد نیز گفت: ۵۶ بوستان جدید، ۴ ایستگاه آتش نشانی، ۲۰ سالن ورزشی احداث شد و ۲۵۱ مسجد و ۲۰۰ ایستگاه به وسایل بدنسازی تجهیز شدند.

شهردار مشهد در بخش دیگری از این نشست به حمایت شهرداری مشهد در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: ۴ میلیارد تومان به ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک کرده ایم و نیز از ۲ مرکز نگهداری معتادان شهر مشهد حمایت داریم.

وی از بهره برداری از ۳۰ پروژه عمرانی در دهه فجر در شهر مشهد خبر داد و گفت: در دهه فجر اعتباری بالغ بر یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پروژه های عمرانی و یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در پروژه های مشارکتی هزینه شده است.

۳ هزار میلیارد پروزه تا پایان سال به بهره برداری می رسد

وی تصریح کرد: تا پایان سال پروژه های اقتصادی و عمرانی در مجموع ۳ هزار میلیارد تومان پروژه به بهره برداری می رسد که بزرگترین آنها فاز اول خط ۲ قطار شهری است.

مرتضوی در رابطه با مشکلات ترافیکی در بافت اطراف حرم رضوی اعلام کرد: با هماهنگی شورای همتا طرحی را در دست تصویب داریم تا پارکینگ های زیر گذر حرم رضوی را در شعاع ۳۰۰ متری قرار دهیم، با اجرای شارستان و ۸ پیاده راه یا ره باغ در اطراف حرم رضوی نیز بخشی از بار ترافیک کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: باید برای کاهش ترافیک در اطراف حرم رضوی در شعاع یک کیلومتری به حرم پارکینگ احداث شود.

بافت اطراف حرم رضوی ایمن نیست

مرتضوی در خصوص عدم ایمنی بافت فرسوده اطراف حرم رضوی در برابر حوادثی مانند آتش سوزی نیز گفت: ما باید هشدار بدهیم اما نباید دلهره ایجاد کنیم؛ شهرداری و صاحبان واحدهای اقامتی و واحدهای تجاری نیز در این خصوص مسئولند و باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه تجهیزات آتش نشانی مشهد کافی است؛ ادامه داد: شهرداری پیشنهاد داده است که پایگاههای آتش نشانی با همکاری مالکین در اماکن پر خطر اطراف حرم رضوی ایجاد شود.

وی در ادامه تصریح کرد: ابلاغ شده است تا برای متخلفان از ابزار قانونی استفاده کنند و واحدهایی که مولفه های استاندارد را رعایت نکرده اند تعطیل می کنیم و با متخلفان واحد های خطر ساز با قدرت برخورد می شود و انشالله با سرپنجه تدبیر مشکلات را کم می کنیم.

وی در ادامه به شناسایی ۵۰ آسیب اجتماعی در شهر مشهد اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب ها بد حجابی بوده است که تنها ۵ درصد بد حجابی در مشهد ثبت شده است.