مکتب اسلام ظرفیت تامین حقوق تمامی انسان ها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی امروز شنبه در نشست تخصصی همگرایی حقوقی جهان اسلام که در سالن همایش های کتابخانه امام خامنه ای سنندج برگزار شد، با اشاره به اینکه جهان قبل از وقوع انقلاب به دو بلوک شرق و غرب تبدیل شده بود، گفت: در آن دوره به غیر از حقوق قدرت های بزرگ دیگر حقوق سایر کشورها رعایت نمی شد.

وی عنوان کرد: وقوع انقلاب اسلامی ایران معادله مذکور را بهم ریخت و تفکراتی که پایه و اساس قدرت های بزرگ بود لرزید.

وی اظهارداشت: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران نوع مبارزه هم تغییر یافت ومبارزه به فکر و جنگ تمدن ها تبدیل شد و زیربنای تفکر مادی جهان غرب به دلیل اینکه برمبنای منفعت طلبی بود، خراب شد.

نماینده ولی فقیه درکردستان با اشاره به اینکه مبنای تفکر اسلامی برعدالت، فطرت ورعایت حقوق آحاد مردم است، اضافه کرد: فرهنگ وتفکر اسلامی و غربی نمی توانند همدیگر را بپذیرند به همین دلیل استکبار اقدام به مقابله با تفکر اسلامی کرده است.

آیت الله حسینی شاهرودی افزود: تمدن غربی نمی تواند در مقابل تمدن اسلامی دوام داشته باشد لذا تلاش کردند از درون تمدم اسلامی برای مسلمانان ایجاد مشکل کنند تا اینگونه نتوانند حقوق خود را مطالبه و یا از حقوق دیگران دفاع کنند.

وی بیان کرد: مکتب اسلام این ظرفیت را دارد نه تنها حقوق مسلمانان بلکه حقوق سایر انسان ها در دنیا را تامین کند.

وی با اشاره به اینکه انحصارعلم و دانش و چپاول ملت ها از ویژگی های تمدن مبتنی بر مادیات و منفعت طلبی است، گفت: هدف تمدن اسلامی کمک ویاری رساندن به تمامی انسان ها است و ایران اسلامی هم تاکنون برای دفاع از مظلومان در کشورهای اسلامی اقدامات بسیاری را انجام داده است.

نماینده ولی فقیه درکردستان اظهارداشت: زمانی اسرائیل قدرت سوم یا چهارم نظامی دنیا بود ولی اخیرا براساس برآوردهای انجام شده ایران قدرت هفتم و اسرائیل هم در رده هشتم کشورها قدرتمند دنیا قرار دارند.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه هدف انقلاب اسلامی ایران دفاع از بشریت است، عنوان کرد: در ارتباط با سوریه، کشورما وارد جنگ نشد بلکه تنها به آنها مشاوره داد که چگونه در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی ومبارزه کنند.

وی اضافه کرد: مدافعان حرم خود به صورت داوطلبانه به تیپ های فاطمیون در افغانستان و زینبیون در پاکستان پیوستند.