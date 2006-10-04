رايس با مسئولان جنبش فتح در بيت المقدس اشغالي ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه عكاظ، منابع اسرائيلي خبردادند كه وزيرامورخارجه آمريكا قراراست امروز طي سفر خود به سرزمين هاي اشغالي با "حسين الشيخ" دبيركل جنبش فتح دركرانه باختري، "قدوره فارس" نماينده و وزيرسابق جنبش فتح ، "حنان عشراوي" نماينده جناح راه سوم ( الطريق الثالث) و دبيرطرح ملي فلسطين و همچنين "مصطفي برغوثي" دركنسولگري كل آمريكا درقدس اشغالي ديداركند.

روزنامه هاآرتص دراين مورد نوشت كه "كاندوليزا رايس" عصرامروزبا "ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ديدارمي كند و بعد ازآن نيزبا "ياسرعبد ربه" عضو كميته اجرايي جنبش فتح و "محمد دحلان" رئيس سابق سازمان امنيتي فلسطين درغزه ديدار وگفتگو مي كند.

اين روزنامه چاپ تل آويو درادامه بيان كرد: درنشست قاهره درمورد تقويت روند صلح خاورميانه بحث شد و درواقع اين نشست دعوتي براي احياي روند صلح بين كشورهاي عربي و اسرائيل براساس طرح عربي بود كه صلح را به رژيم صهيونيستي درمقابل عقب نشيني تا مرزهاي ماقبل جنگ سال 1967 پيشنهاد مي كند.

اين درحالي است كه روزگذشته "كاندوليزا رايس" در ديدار خود با سعود الفيصل وزيرامورخارجه عربستان اعلام كرد : آمريكا از ابومازن براي تشكيل دولت فلسطين براساس اصول و مبادي كميته چهارجانبه ديدار مي كند.

از جمله شروط كميته چهارجانبه براي دولت فلسطين اين است كه موجوديت رژيم صهيونيستي را به رسميت بشناسد وهمچنين توافقات به امضا رسيده پيشين با سازمان آزادي بخش فلسطين( ساف) را بپذيرد و همچنين مقاومت را كه به زعم آنان خشونت است ، كنار بگذارد.