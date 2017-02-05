خبرگزاری مهر- گروه استان ها، میترا بهرامی: استان قزوین موقعیت ویژهای در زمینه وقوع حوادث دارد و این حوادث در بخشهای مختلف اعم از بلایای طبیعی، حوادث جادهای و نظایر آن اتفاق میافتد.
طبیعی است که برای مقابله با این حوادث تجهیزات و امکانات ویژهای باید در نظر گرفت و به خصوص به واسطه وجود مناطق صعبالعبور و حادثهخیز در این استان، امداد هوایی در قزوین نقش پررنگی پیدا میکند؛ چرا که به گفته مسئولان و کارشناسان وجود حداقل دو بالگرد برای قزوین از دید پدافندی هم ضرورت دارد.
با این احوال، استان قزوین تا همین یکی دو ماه پیش تنها یک بالگرد از نوع استیجاری داشت که متعلق به اورژانس است. بالگرد دیگر که به جمعیت هلالاحمر تعلق داشت و به صورت مشترک با استان گیلان ۱۵ روز در ماه در اختیار استان قزوین بود، همچون پرندهای بیآشیانه بین این دو استان پرواز میکرد؛ زیرا اختصاص آن به قزوین منوط به ایجاد آشیانه مستقل با هزینه قابل توجه یا تعمیر آشیانه موجود با صرف فقط ۵۰ میلیون تومان هزینه بود.
همان زمان مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان در گفتوگویی با مهر از سیاستگذاری جمعیت هلالاحمر برای خرید بالگرد و واگذاری آن به استانها خبر داده و گفت که اگر آشیانه تأمین شود، پیگیری لازم برای دریافت یکی از این بالگردها صورت میگیرد.
حمید رهانجام این را هم گفت که اگر بالگرد جدید در اندازه کوچک یا متوسط باشد، آشیانه موجود پاسخگوست؛ اما در صورت بزرگ بودن بالگرد، باید آشیانهای با صرف ۲ میلیارد تومان هزینه احداث شود.
اما امسال بالاخره تمام کشاکشها و مشکلات موجود درباره بالگرد مختص قزوین و آشیانه آن یک بار برای همیشه پایان یافت.
مشکل بالگرد چگونه حل شد؟
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین در این باره به خبرنگار ما میگوید: بالگرد اختصاص یافته به استان یکی از هفت فروند بالگردی است که جمعیت هلالاحمر کشور در مرحله نخست، خریداری کرده و در اختیار استانها قرار داده است.
رضا گروسی میافزاید: این بالگرد به صورت دائمی به قزوین داده شده و هر زمان که حادثهای استان را تهدید کند، مسئولان با توجه به نوع حادثه و نیاز، از آن استفاده میکنند.
وی ادامه میدهد: همچنین مشکل نبود آشیانه نیز با اختصاص یک باب سوله استاندارد از طریق امضای تفاهمنامه میان جمعیت هلالاحمر و شرکت خدمات هواپیمایی ویژه استان حل شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خاطرنشان میکند: این بالگرد هماکنون در فرودگاه قزوین مستقر شده و هدف از تمام این پیگیریها و اقدامات تلاش برای افزایش سرعت عمل در حوادث، نجات جان افراد و کاهش عوارض حوادث است.
گروسی عنوان میکند: فعالیت امداد هوایی و اقداماتی از این قبیل در استانی با شرایط قزوین و اختصاص ۱۵ درصد ترافیک کشور و مناطق حادثهخیز، بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
هلالاحمر هزینه میکند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین هم در این باره به مهر میگوید: اختصاص بالگرد به استان با درخواست جمعیت استان و استانداری به ویژه در سفر رئیس جمعیت هلالاحمر مطرح شد؛ اما به دلیل نبود آشیانه این امر تحقق نیافت.
رهانجام میافزاید: با توجه به موقعیت کوهستانی، مواصلاتی و واحدهای صنعتی در استان و حادثهخیزی آن باید از تمام ظرفیتها برای ارتقای آمادگی در برابر حوادث بهره گرفته شود که هماهنگی بیندستگاهی و توافق با شرکت هواپیمایی برای تأمین آشیانه مسقف نیز در همین راستا بود.
وی ادامه میدهد: همچنین بخشی از هزینههای برج مراقبت پروازی را ادارهکل مدیریت بحران استانداری بر عهده گرفت و بقیه هزینههای آن در بخش سوخت، نگهداری و تیم پرواز شامل خلبان، کمکخلبان و مهندس پرواز که باید به صورت دائم در استان مستقر باشند، به وسیله جمعیت هلالاحمر استان تأمین میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین خاطرنشان میکند: این ملزومات ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد و هزینه هر نشست و برخاست بالگرد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است؛ اما به دلیل اهمیت نجات جان انسانها و حادثهخیزی قزوین تمام هزینههای آن تقبل میشود.
رهانجام بیان میکند: صرف کردن این مبالغ در واقع نوعی سرمایهگذاری است که در زمان وقوع حوادث میتوان به ارزش آن پی برد.
وی تصریح میکند: استانهای گیلان، همدان و زنجان نیز پیگیری برای دریافت بالگرد را آغاز کردند و به مرور بناست تمام استانها صاحب بالگرد میشوند؛ با این حال در صورت وقوع حادثه در استانهای دیگر، این بالگرد میتواند به کمک آنها بشتابد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین اضافه میکند: در سه سال گذشته که بالگرد مشترک با گیلان در استان قزوین نیز استقرار مییافت، حدود ۶۰ سورت پروازی صورت گرفته و ۱۲ عملیات مهم که همگی مربوط به نجات جان مصدوم به صورت امداد و نجات در ارتفاعات با بالگرد یا مفقودی و نظایر آن بود، انجام شده است.
استقرار تیم عملیاتی ویژه در کنار بالگرد
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان قزوین هم از استقرار تیم تخصصی عملیاتی ویژه در کنار بالگرد در فرودگاه خبر میدهد و بیان میکند: در قالب این تیم، روزانه سه نفر نیروی متخصص که توانایی امداد و نجات مصدوم در ارتفاعات و مهارتهای لازم مانند راپل «صعود و فرود با طناب» را دارند، و آمادگی جسمانی آنان بالاست، به صورت ۲۴ ساعته در شرکت خدمات هواپیمایی ویژه استقرار مییابند.
حکمتاله هاشمی اضافه میکند: امتیاز ما این است که شرکت خدمات هواپیمایی ویژه وابسته به تهران نیست و زیر نظر جهاد کشاورزی فعالیت میکند و تمام مجوزهای پرواز در خود استان صادر میشود.
وی ادامه میدهد: این شرکت برج پرواز و مراقبت دارد و علاوه بر اینکه محدودیتی برای نشست و برخاست هواپیما و صدور مجوز نیست، تمام بستههای خدماتی در آن مهیاست.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان قزوین بیان میکند: گرچه تأمین هزینهها در شرایط اقتصادی کنونی آسان نیست؛ اما اقدامات یاد شده برای نجات جان انسانها انجام میشود.
هاشمی عنوان میکند: استان قزوین در دورههای مختلف داغهایی از حوادث دیده که خاطرات تلخ آن فراموش نمیشود و برای جلوگیری از تکرار چنان حوادثی باید تمام امکانات و تجهیزات را به کار گرفت.
حالا پرنده ماهنشان، بالگرد هلالاحمر در قزوین آشیانه کرده است تا نویدبخش نجات جان آدمهای این خطه باشد.
قرار است این پرنده هر از گاهی که آدمهایی ندای کمکخواهی سر دادند، سایهاش را بر آسمان قزوین بیندازد و با امدادگران متخصص آموزشدیده، فرشته نجات شود.
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