به گزارش خبرنگار مهر، خسرو زرافشانی امروز شنبه در دیدار مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و کارآفرینان و کشاورزان استان با آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت:ارشد تشکل‌ها و دامداران و کشاورزان سعادت پیدا کردیم در خدمت نماینده محترم ولی فقیه در استان باشیم در سی و هشتمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و تجدید میثاقی داشته باشیم.

وی افزود: به نمایندگی از جامعه کشاورزان و رئیس هیئت مدیره نظام صنفی استان و تمام تولیدکنندگان جامعه کشاورزی و منابع طبیعی میثاق مجدد خود را با انقلاب اعلام می کنیم و با تمام وجود از دستاوردهای انقلاب و خون بهای شهدا و رهبریت امام(ره) و رهبری حمایت می کنیم و در این راستا امیدواریم توان بالقوه بسیار بالایی که در استان وجود داشته باشد به صورت هماهنگ با مدیریت مرتبط با موضوع و فعال شدن یکایک کشاورزان و دامداران به فعلیت برسانیم.

زرافشانی بیان کرد: از مدیریت ارشد استان گلایه داریم ایشان برای این بخش وقت نمی گذارند با وجود اینکه بارها تقاضا کردیم اما ما هنوز جلسه ای را با مدیر ارشد استان آقای رازانی نداشتیم و موفق به داشتن جلسه ای در حضور ایشلن نشدیم و دلیل آن نیز برای ما کشاورزان و تشکل ها کماکان روشن نیست. ایشان اولین مدیری است که استان وقفت نمی گذارد.

وی با اشاره به آمار اسفناک بیکاری استان افزود: بخش کشاورزی منبع تولید و اقتصاد و توسعه و اشتغال استان است اما آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرد. در صورتیکه شاید تنها راه رفع بیکاری، توسعه کشاورزی و منابع دامی و طبیعی است و تنها منبعی که می تواند در بحث اقتصاد شکوفایی اشتغال و ایجاد کند.

زرافشانی، استان کرمانشاه را از قطب های کشاورزی در کشور عنوان کرد و گفت: زمینه تولید و توسعه استان در بخش کشاورزی بسیار بالاست و امیدواریم مدیریت ارشد استان به خودش بیاید.

وی بیان کرد: در پرداخت وجوه محصولات تاخیرهای بالایی داشتیم اما الان پرداخت شده وهرچند که پرداخت ها از سال ۹۴ به ۹۵ هم کشیده شد و بدهی های ما به بانک های عامل بخش سوای پرداخت سودهای روزمره شامل جریمه هم شدیم و مایه تاسف است.