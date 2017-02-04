۲ کشته در اثر واژگونی خودروی «پژو ۲۰۶» در قزوین

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر یک مورد واژگونی منجر به آتش سوزی در آزاد راه «رشت – قزوین» لاین جنوبی مقابل شهر کوهین بلافاصله عوامل انتظامی جهت بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.

رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: پس از حضور ماموران مشاهده شد یک دستگاه خودروی «پژو ۲۰۶» در حاشیه جاده واژگون که بر اثر این واژگونی خودرو دچار حریق گشته و توسط عوامل آتش نشان حریق اطفاء شد.

وی با اشاره به فوت راننده و سرنشین خودرو به علت سوختگی افزود: برابر اعلام کارشناس پلیس راه، علت اولیه این حادثه تخطی از سرعت مطمئنه سر پیچ از سوی راننده خودروی «پژو ۲۰۶»به میزان ۵۰درصد و نقص خودرو از سوی شرکت سازنده منجر به حریق «تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» به میزان ۵۰درصد بوده است.

سرهنگ بیگلری در پایان به همه شهروندان توصیه کرد: در هنگام رانندگی سرعت مطئنه را رعایت و از هرگونه سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه درحین رانندگی، انحرافات ناگهانی و رانندگی درحالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.