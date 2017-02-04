خبر منع سفر شهروندان ۵ کشور اسلامی به کویت کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت کویت در تهران اعلام کرد: پیرو اخبار دروغینی که از سوی برخی رسانه های گروهی در مورد ممنوعیت ورود اتباع پنج کشور اسلامی به کویت از جمله شهروندان جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، سفارت کویت در تهران با انتشار بیانیه ای تأکید می کند که این خبر هیچ صحتی ندارد و دولت کویت هیچ تصمیمی در مورد منع ورود اتباع کشورهایی که در خبرها به آنها اشاره شده است، از جمله شهروندان کشور دوست جمهوری اسلامی ایران نگرفته است.

«فلاح الحجرف» کاردار سفارت دولت کویت در تهران با تأکید مکرر بر نفی خبر مذکور، اعلام داشت که در کشور کویت ملیت های گوناگون و در میان آنها شهروندان کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران در امنیت و سلامت در کنار خانواده هایشان زندگی می کنند و از همه حقوق خویش بهره مند هستند و بستگان آنها پس از دریافت روادید ورود بدون هیچ مشکلی از کشور کویت دیدار می کنند.

لازم به ذکر است روز گذشته در رسانه ها خبری منتشر شد که دولت کویت سفر شهروندان پنچ کشور اسلامی از جمله ایران، افغانستان و پاکستان را به این کشور ممنوع کرده است و این خبر در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشته است.