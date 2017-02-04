مراکز فنی و حرفه ای جدید را باید در مناطق محروم راه اندازی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ارزانی بیرگانی پیش از ظهر امروز شنبه در مراسم بهره برداری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهدای عین دو شهرستان اهواز اظهار کرد باعث افتخار است که توفیق پیدا کردم تا یکی از پروژه هایی که همیشه مدنظر ما بوده را امروز افتتاح کنیم.

وی تاکید کرد: این مرکز یکی از مراکزی است که قطعا در زندگی مردم تاثیر دارد و باعث اشتغالزایی برای جوانان می شود. این مرکز با تجهیزات و تشکیلات منسجم اقدام به آموزش جوانان مستعد می کند.

فرماندار اهواز تصریح کرد: در سفر و بازدیدی که استاندار خوزستان به منطقه عین دو داشت، از ایرادات این منطقه و لزوم رفع آنها صحبت کرده و خواستار اجرایی شدن پروژه این مرکز آموزشی و بهره برداری آن در کوتاه ترین زمان ممکن شد.

ارزانی با تاکید بر اینکه این مجموعه باعث رشد و شکوفایی جوانان با استعداد منطقه می شود، گفت: قطعا این مرکز با اختصاص اعتبارات جدید مجهزتر می شود چون در حال حاضر از نظر ما هر چند که رشته های کاربردی را ارائه می دهد ولی هنوز کامل نیست.

وی خواستار شد: باید این آموزش ها را به بانوان با استعداد نیز آموزش داد و بسیاری از تعمیرات تخصصی که مرتبط با رشته های فنی و حرفه ای است در تهران انجام می شود و چنین مراکزی برای انجام این تعمیرات در استان بسیار مفید خواهند بود.

فرماندار اهواز تاکید کرد: باید مراکز آموزشی فنی و حرفه ای را بیشتر در مناطق محروم افتتاح کنیم تا مردم این مناطق نیز به آموزش های کاربردی این حوزه دسترسی راحت تری داشته باشند.