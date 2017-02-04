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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

پیانیست ژاپنی در جمع نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران

پیانیست ژاپنی در جمع نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران

ارکستر سمفونیک تهران به دنبال اجراهای خود با گروه های بین المللی در تالار وحدت این بار میزبان یک پیانیست ژاپنی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتسکو هیروسه بانوی هنرمند از کشور ژاپن در تازه ترین کنسرت پیش روی ارکستر سمفونیک تهران همراه با سایر نوازندگان این مجموعه موسیقایی به اجرای برنامه می پردازد.

کنسرتو پیانو شماره ۲ اثر راخمانینوف، سولیست اتسکو هیروسه، اورتور ویلیام اتل اثر جامومو پوچینی، دستیار شعبده باز اثر پال دوکا و کاپریس ایتالیایی اثر پیتر چایکوفسکی، قطعاتی هستند که در این کنسرت به رهبری ارکستر شهرداد روحانی اجرا می شود.

ارکستر سمفونیک تهران پیش از این اجرا در اولین تور ایران گردی خود که در راستای توسعه فعالیت های هنری بنیاد رودکی صورت گرفته بود ۵ اجرا را در استان های بوشهر و خوزستان روی صحنه برد.

تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه در تالار وحدت تهران برگزار می شود. 

کد مطلب 3896680
علیرضا سعیدی

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