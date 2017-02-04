دستیابی به همگرایی حقوق درجهان اسلام از خاستگاه دین امکان پذیراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن وحدتی امروز شنبه در نشست تخصصی همگرایی حقوقی جهان اسلام که در سالن همایش های کتابخانه امام خامنه ای سنندج برگزار شد، گفت: یکی از ایده های ما همزیستی مسالمت آمیز و همگرایی حقوق در جهان اسلام از خواستگاه دین است که باید تلاش کنیم آن را تحقق بخشیم.

وی عنوان کرد: برقراری ارتباط و پیوند دوستی بین حقوقدانان مسلمان در کشورهای اسلامی تاثیر فراوانی در رفع مشکلات جهان اسلام و برطرف کردن منازعات خواهد داشت.

وی با طرح این سوال که چرا باید اختلافات بین سرزمین های اسلامی را اتحادیه اروپا حل و فصل کند، اظهارداشت: کشورهای اسلامی هم می توانند قانون اساسی واحدی داشته باشند و خود در قالب اتحادیه یا هر تشکل دیگری به رفع مشکلات بپردازند.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم ادامه داد: اگر ما به اصالت دین خود وآموزه های پیامبر اکرم(ص) باز گردیم می توانیم حقوق واحد و همگرایی داشته باشیم.

حجت الاسلام وحدتی ادامه داد: صهیونیست ها بین مذاهب اسلامی تفرقه ایجاد کردند و سرزمین های اسلامی را باهم دشمن کرده و به جان هم انداختند.

وی بیان کرد: معتقدیم در مقابل نظریه تکفیر نظریه جایگزینی هم وجود دارد که اکنون زمان بیان آن فرارسیده است.

وی اظهارداشت: ما به دنبال این هستیم که تجلی حقوقی به فرمایشات نبی مکرم اسلام(ص) بدهیم، قطعا زمانی که در عالم حقوق مبانی دینی مطرح شود نتایج آن از اتحادیه اروپا وافریقا تاثیرگذار تر خواهد بود.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم با اشاره به اینکه نقاط مشترک زیادی در بین مذاهب اسلامی وجود دارد، عنوان کرد: ما می توانیم کانون وکلای بدون مرز تشکیل دهیم و هر وقت که فاجعه ای در یکی از کشورهای اسلامی اتفاق افتاد همه با هم یکصدا اقدام به حل آن کنیم.

حجت الاسلام وحدتی بیان کرد: از دیگر پیشنهادات ما ایجاد مرکز مطالعات حقوقی جهان اسلام و مرکز داوری اسلامی است و با رفاقت و دوستی بین حقوقدانان مسلمان می توانیم این طرح ها را اجرایی کنیم.