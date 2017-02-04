رسول خادم خواستار بازنگری در مورد حضور تیم آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از نامه رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی به مسعود سلطانی فر به شرح زیراست:

«در چند روز گذشته، به طور مکرر شاهد بودیم مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا و نیز قهرمانان المپیک تیم ملی کشتی آزاد آمریکا، در قالب مصاحبه های متعدد از دولت ایران تقاضا نمودند که بدون توجه به سیاست های غیرانسانی و غیراخلاقی دولت جدید آمریکا، امکان حضور تیم ملی کشتی آزاد آمریکا را در ایران فراهم نمایند. دبیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا در بیانیه خود اعلام نمود که ما همواره بعد از انقلاب فارغ از مسائل سیاسی در مسابقات کشتی در میان مردم ایران حضور مطلوب و به یادماندنی داشته ایم و تقاضا داریم دولت ایران به دلیل اهمیت رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد به عنوان یکی از مهم ترین مسابقات دنیای کشتی، اجازه بدهند تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در جام جهانی در کرمانشاه حضور داشته باشند.نکته حائز اهمیت در موضع گیری های مذکور این بود که عملا فدراسیون کشتی آمریکا و قهرمانان المپیکی آن با اعلام تقاضا از دولت ایران برای حضور در مسابقات، سیاست های دولت جدید آمریکا را رد کردند و در کنار سایر معترضان جهانی و داخلی کشور امریکا قرار گرفتند.

بنابراین، با عنایت به ابراز علاقه قهرمانان و مدیران کشتی آمریکا مبنی بر حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۷ ایران، توجه آنها به جایگاه ویژه مردم ایران در همراهی با کشتی، و ناراحتی آنان از سیاست های غیرمنطقی رئیس جمهور خود و هم چنین فرصت دیپلماسی گسترده ناشی از این رویکرد جدید، لطفا ترتیبی اتخاذ گردد تا در اسرع وقت ممکن موضوع صدور روادید تیم ملی کشتی آزاد امریکا، مجددا از سوی مراجع ذیصلاح مورد بازنگری قرار گیرد.»