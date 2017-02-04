به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده بعدازظهر شنبه در کارگروه میراث فرهنگی اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل در ابتدا در نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران در تاریخ ۱۸ تا ۲۱ بهمنماه حضور خواهد یافت.
وی افزود: در این نمایشگاه ظرفیتهای گردشگری استان به همراه پتانسیلهای سرمایهگذاری معرفی میشود.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همچنین از حضور استان در نمایشگاه گردشگری بینالمللی باکو در ۱۹ فرودین ماه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه نیز استانهای شمال غرب کشور شامل اردبیل، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و قزوین حضور خواهند یافت.
تقی زاده حضور در نمایشگاههای گردشگری را فرصتی جهت معرفی پتانسیلهای گردشگری استان دانست و گفت: در واقع تمامی امتیازات معرفی شده و زمینههای جذب شرکتهای خدماتی گردشگری و سرمایهگذاران تسهیل میشود.
وی با تأکید به اینکه از سایر استانها دانشگاههای علوم پزشکی با هدف معرفی پتانسیلهای گردشگری سلامت حضور مییابند، اضافه کرد: متأسفانه با وجود دعوت از دانشگاه علوم پزشکی، صرفاً بروشور در اختیار ما گذاشته شده است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همچنین خواستار تغییر اساسنامه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل و افزودن بند گردشگری در وظایف این مجموعه شد و گفت: در مجموعه شهرداری بخشی که متولی گردشگری باشد مشخص نشده است.
تقی زاده تأکید کرد: با توجه به اینکه نیمی از گردشگران آذری اردبیل به قصد درمان به استان سفر می کنند، دو نهاد علوم پزشکی و شهرداری میتوانند حضور پربار در نمایشگاههای گردشگری داشته و ظرفیتهای استان را معرفی کنند.
وی همچنین از برنامهریزی جهت برگزاری جشنواره موسیقی آیینی خبر داد و افزود: در نظر داریم در این جشنواره موسیقی فاخر و آیینی استان معرفی شود.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان با اشاره به برگزاری جشنواره ملی کوچ عشایر در اردیبهشت یا خرداد ماه سال آینده اضافه کرد: متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات در سال گذشته نتوانستیم از استانها دعوت کرده و جشنواره را در سطح ملی برگزار کنیم.
به گفته تقی زاده این جشنواره هفت سال در استان سابقه اجرا دارد و نیازمند تأمین دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار است.
وی تأکید کرد: برخی استانها که جشنواره در سطح ملی ندارند با هزینه کرد مطلوب جشنواره را در سطح ملی برگزار میکنند و این در حالی است که جشنواره ملی کوچ عشایر به نام استان اردبیل به ثبت رسیده است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان خواستار تأمین اعتبار این جشنواره در زمان مناسب شد و افزود: اگر به دنبال برگزاری جشنواره با هدف گردشگری هستیم باید زودتر از موعد از استانها دعوت به عمل آید تا بتوانند شرکت کنند.
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