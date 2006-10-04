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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۸

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پنجم در گفتگو با مهر :

آموزش پزشكي بايد به جايگاه اصلي خود بازگردد

آموزش پزشكي بايد به جايگاه اصلي خود بازگردد

محمد علي شيخ گفت: آموزش پزشكي در ابتدا تحت پوشش وزارت علوم بود و سپس به وزارت بهداشت واگذار شد. در زمان جدا شدن آموزش پزشكي از وزارت علوم اكثر اعضاي هيأت علمي علوم پزشكي با اين جدايي مخالف بودند بنابراين آموزش پزشكي بايد به جاي اصلي خود برگردد.

محمد علي شيخ - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: البته در صورت بازگشت آموزش پزشكي به وزارت علوم مشكلاتي از نظر بروكراتيك ايجاد مي كند اما به لحاظ اينكه تبع آموزش يكسان است بنابراين اگر آموزش پزشكي نيز در كنار آموزش ساير علوم قرار گيرد يك تركيب مناسب حاصل مي شود.

وي اضافه كرد: صلاح بر اين است كه آموزش عالي كشور در يك جا متمركز شود و كليه دستگاه ها و وزارتخانه هايي هم كه به نوعي نيروي متخصص خود را در قالب دانشگاه هايي خارج از نظر وزارت علوم ارائه مي كنند دانشگاه هاي خود را براي قرارگيري تحت پوشش وزارت علوم آماده سازند.

کد مطلب 389669

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