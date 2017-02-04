به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک اردبیل تصریح کرد: طرحی مبنی بر جایگزینی جاده خلخال- فیروزآباد با جاده خلخال- کوثر مطرح است که با وضعیت فعلی این جاده صحیح نیست عملیاتی شود.

وی با تأکید به اینکه حادثه هیچ‌گاه خبر نمی‌کند، اضافه کرد: جاده خلخال- فیروزآباد در وضعیت فعلی ایمنی کافی ندارد و ما تأکیدداریم که در ابتدا ایمنی جاده تکمیل شده و سپس به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با اذعان به اینکه مسئولیت نگه‌داری راه‌ها بر عهده راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است، اضافه کرد: این به این معنی نیست که نواقص یک جاده را بپذیریم و انتظار می‌رود این جاده با ایمنی کامل افتتاح شود.

رحمتی تأکید کرد: از سویی جاده خلخال- کوثر ایمنی کافی نداشته و هر لحظه احتمال ریزش سنگ در این جاده وجود دارد.

وی متذکر شد: نمی‌توان با مسدود کردن این جاده راه ارتباطی دو شهرستان را مسدود کرد و لازم است جایگزین جاده با سرعت ایمن شده و سپس جاده اصلی مسدود شود.