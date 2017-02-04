کاهش ۴ درصدی تصادفات فوتی در اردبیل/خلخال- کوثر ایمن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک اردبیل تصریح کرد: علاوه بر این تعداد متوفیان نیز به تعداد شش نفر در تصادفات جاده‌ای کاهش یافته است.

وی متذکر شد: این موفقیت در وضعیتی حاصل شده که اردبیل برخوردار از راه ریلی و دریایی نیست و تنها پنج درصد از ترددها از طریق راه هوایی و مابقی از طریق راه زمینی انجام می‌شود.

رئیس پلیس‌راه استان افزود: در دست‌یابی به این موفقیت تمامی دستگاه‌های متولی سهم خود را ایفا کرده‌اند و در عین حال رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی وضعیت تصادفات و وضعیت جاده‌ها اقدامات مؤثری داشتند.

فتاحی همچنین در خصوص طرح انسداد جاده خلخال- کوثر و استفاده از جاده خلخال- فیروزآباد به عنوان جایگزین این جاده تأکید کرد: جاده خلخال- کوثر نیازمند ترانشه زنی است و متأسفانه به دلیل احتمال ریزش جاده امنی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: این جاده ترافیک قابل‌توجهی به ویژه در ایام نوروز دارد و با این وجود به عقیده بنده بعد از سرچم جاده پرخطر استان محسوب می‌شود.

رئیس پلیس‌راه استان تأکید کرد: استفاده از جاده خلخال- فیروزآباد به عنوان جایگزین مطرح شده که به دلیل تکمیل نبودن این جاده پلیس‌راه موافق جایگزینی نیست.

به گفته فتاحی حداقل ۱۴ کیلومتر اول این جاده به طول ۲۷ کیلومتر نیازمند گاردریل است و تابلوهای ایمنی کافی در جاده نصب نشده و اگر جاده استفاده شود و تصادفی به وقوع بپیوندد مشخص نیست چه کسی پاسخگو خواهد بود.

وی متذکر شد: محل تلاقی خلخال و سرچم که قرار بود روگذر اجرا شود یکی از بخش‌های خطرناک جاده است و هنوز هیچ روگذری اجرا نشده است.

به گفته رئیس پلیس‌راه استان ضروری است گشت تلفیقی از این جاده بازدید کرده و نسبت به تکمیل ایمنی آن و جایگزینی برای خلخال- کوثر اقدام شود.