به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در دیدار با زنان و طلایه داران انقلاب اسلامی اظهار داشت:نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و نیمی را نیز زنان تربیت می کنند.

وی با بیان اینکه نقش تربیتی بانوان در جامعه بشری بسیار مهم است ،افزود:پایه و اساس اجتماعات، از خانواده شروع می شودو نقش کلیدی تربیت را مادران بر عهده دارند.

خاتمی افزود: وجود رهبری، ایمان و حضور مردم در صحنه عامل پیروزی انقلاب بود. امروز هم همان شرایط حاکم است و اگر مومنانه دل در گرو انقلاب داشته باشیم و برای مسائل جزئی دشمن نتراشیم، پیروز خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند و نیمی دیگر را نیز آنان تربیت می کنند و حکایت از نقش تربیتی زنان در حیات معقول بشری است.

خاتمی خانواده را پایه و اساس اجتماعات و زنان را کلید داران تربیت فرزندان در خانواده دانست و افزود : مردان دلیر ، شجاع و قهرمان در عرصه های مختلف بویژه ۳ هزار شهید سرافراز استان و دانشمندان بزرگ و نوآور تربیت شده مادران لایق و متدین است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به نخستین اجتماع مستقل زنان زنجانی در راهپیمایی علیه رژیم شاه اشاره کرد و گفت : این حرکت ارزشمند و خودجوش حاصل اعتقادات دینی و روحیه ولایت پذیری آنان و علاقه مندی ایشان به اهل بیت (ع) بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: امروزه دشمن در صدد سست کردن بنیان خانواده است که مادران و بانوان نقش مهی در تبیین اهداف انقلاب و تربیت فرزندان در چارچوب دین و اسلام دارند.

خاتمی ادامه داد: در حال حاضر با پیشرفت فناوری و علم جهانی مادران، وظیفه سنگین تری در قبال فرزندان خود نسبت به گذشته بر عهده دارند که این کار با تلاش و پشتکار زنان ایرانی ممکن خواهد بود.

وی محیط امروز دانشگاه ها را از برکت وجود انقلاب دانست و تصریح کرد:در بعضی از دانشگاه ها جمعیت بانوان بیشتر از آقایان است که این نمود در صحنه بودن زنان را در عرصه علمی نشان می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: نقش زنان قبل و بعد از انقلاب با حضور در عرصه ها فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیشتر نمود پیدا کرده است و این کار با پشتکار آنها در جامعه امروزی بیشتر از گذشته به فرهنگ و اقتصاد و اجتماع به کشور کمک خواهد کرد.

خاتمی ادامه داد: بانوان به اهمیت قرآن در جامعه امروزی بیشتر پی برده اند و وجه به دانش آموزان مدرسه قرآنی نیز بسیار ارزشمند است.

وی اظهار داشت:حضور زنان در جامعه به عنوان وظیفه اجتماعی بسیار ستودنی و ارزشمند است به شرطی که به کانون گرم خانواده و تربیت فرزندان لطمه نزند.

خاتمی با اشاره به اینکه حضرت زینب (س) اسوه صبر و استقامت در واقعه کربلا بوده اند،گفت:زنان این امت نیز باید با الگو گیری از مقام ایشان در برابر هجمه دشمنان که امروزه با جنگ نرم به میدان آمده اند، مقابله کرده و توطئه ها آنها را در تحریف افکار فرزندان بشناسند.

وی افزود: خمیرمایه و پایه دینی، ولایتمداری و محبت اهل بیت(ع) در زنجان شهره آفاق است و این سرمایه بزرگی محسوب می شود که در مبارزه با ظلم اولین اجتماع بزرگ زنان را به طور مستقل و خود جوش پایه گذاری کردند.

خاتمی به جدی گرفتن نوع مصرف و مدیریت مصرف در خانواده اشاره کرد و ادامه داد: زنان می‌توانند با مصرف بهینه، دوری از اسراف، استفاده از کالای داخلی، غرق نشدن در مصرف‌گرایی و رعایت مصالح جامعه، نقش پررنگ و کلیدی در نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی داشته باشند.