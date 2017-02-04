به گزارش خبرنگار مهر علی دولتی مهر بعد از ظهر شنبه در حاشیه بررسی نقشه های هواشناسی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی استان تصریح کرد: از صبح روز شنبه افزایش نسبی دما در اغلب مناطق استان مشاهده شده و بعد از سه روز بارش سنگین اردبیلیها آفتابی گرم را تجربه میکنند.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته موجکوتاهی در روز دوشنبه وارد جو استان شده و بارشهای پراکنده به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه تا روز چهارشنبه هیچ پدیده جوی را شاهد نخواهیم بود، اضافه کرد: برخی سابت های هواشناسی خارجی بارش برف در روز جمعه را گزارش دادهاند که بررسی ما نشان میدهد بارش برفی نخواهیم داشت.
دولتی مهر متذکر شد: در روزهای اخیر اردبیل کمترین دمای خود را با ۲۴ درجه زیر صفر تجربه کرد و در واقع فرودگاه اردبیل به عنوان سردترین ایستگاه هواشناسی با ۲۶ درجه زیر صفر شناخته شد.
وی در خصوص پدیدههای جوی منتهی به ماه پایانی سال افزود: انتظار میرود در اسفندماه دو بارش برف با میزان پنج الی ۱۰ سانتیمتر تجربه شود.
مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: به غیر از این دو مورد بارش خاصی پیشبینی نشده است.
نظر شما