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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

مدیرکل هواشناسی اردبیل به مهر خبر داد؛

جوی متعادل در اردبیل حاکم شد/پیش‌بینی دو بارش در ماه آتی

جوی متعادل در اردبیل حاکم شد/پیش‌بینی دو بارش در ماه آتی

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در حال حاضر جوی متعادل همراه با افزایش دما در استان اردبیل حاکم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر علی دولتی مهر بعد از ظهر شنبه در حاشیه بررسی نقشه های هواشناسی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی استان تصریح کرد: از صبح روز شنبه افزایش نسبی دما در اغلب مناطق استان مشاهده شده و بعد از سه روز بارش سنگین اردبیلی‌ها آفتابی گرم را تجربه می‌کنند.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته موج‌کوتاهی در روز دوشنبه وارد جو استان شده و بارش‌های پراکنده به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه تا روز چهارشنبه هیچ پدیده جوی را شاهد نخواهیم بود، اضافه کرد: برخی سابت های هواشناسی خارجی بارش برف در روز جمعه را گزارش داده‌اند که بررسی ما نشان می‌دهد بارش برفی نخواهیم داشت.

دولتی مهر متذکر شد: در روزهای اخیر اردبیل کمترین دمای خود را با ۲۴ درجه زیر صفر تجربه کرد و در واقع فرودگاه اردبیل به عنوان سردترین ایستگاه هواشناسی با ۲۶ درجه زیر صفر شناخته شد.

وی در خصوص پدیده‌های جوی منتهی به ماه پایانی سال افزود: انتظار می‌رود در اسفندماه دو بارش برف با میزان پنج الی ۱۰ سانتی‌متر تجربه شود.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: به غیر از این دو مورد بارش خاصی پیش‌بینی نشده است.

کد مطلب 3896706
محمد میرزایی ناطق

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