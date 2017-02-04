ضرورت انجام فعالیت ورزشی برای ارتقای آمادگی امدادگران

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری این مسابقات می تواند زمینه رشد و توسعه و توانایی بدنی امدادگران و نجاتگران فراهم کند که آمادگی بدنی اگر در سرلوحه کار قرار بگیرد، هم در سلامت جسم و هم برای آمادگی در عملیات های امدادی می تواند مفید باشد.

وی افزود: این برنامه های ورزشی با هدف ارتقای آمادگی جسمانی امدادگران و نجاتگران لازم و ضروری است و اگر به صورت دوره ای با برنامه ریزی مناسب تداوم پیدا کند، در انجام عملیات های امداد و نجات نمود مطلوبی پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با ابراز تاسف در خصوص نگاه نامناسب به ورزش در سال های اخیر تصریح کرد: متاسفانه نگرش موجود در چند سال گذشته به ورزش، نگاه قهرمان پروری بوده که این مقوله از تاثیرات فرهنگ غربی است و با جامعه ما خوانایی و انطباق ندارد.

خدادادی با بیان اینکه نگاه کاذب به ورزش قهرمانی و رقابت های کاذب باید از جامعه زدوده شود، گفت: اصل ورزش برای سلامت جسم است و جسمی که سالم باشد، قطعاً روی روحیه انسان تأثیر مثبت می گذارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به افزایش چاقی و اضافه وزن در مردم ایران تصریح کرد: با توجه به شرایط سختی که در حال حاضر در خصوص بیماری های صعب العلاج وجود دارد و بدن انسان را مورد تهدید قرار می دهد، باید برای سلامت جسم به تحرک و ورزش رو بیاوریم.

خدادادی عنوان کرد: کم تحرکی یکی از مشکلات جامعه امروزی ماست که می تواند زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری ها از قبیل سرطان و دیابت شود.