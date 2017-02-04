آلبوم «نوبانگ ۲» سال ۹۶ ضبط می شود/ تشریح برنامه های آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام جمالی با اعلام این خبر گفت: توجه به برگزیدههای این جشنواره که با رأی بزرگترین و برجستهترین استادان موسیقی کشور انتخاب شدهاند موضوع بسیار مهمی است، زیرا هنرمندان شرکت کننده از یک فیلتر داوریِ جدی عبور کردهاند که باید به آنها توجه کرد. حوزه توجه به این جوانها نیز شامل سه بخش «آموزش»، «اجرای صحنهای» و «تولید» است.
وی درباره اجرای صحنهای برگزیدگان گفت: امسال آلبوم «نوبانگ ۱» مجموعهای از اجراهای برگزیدههای دورههای قبلی را منتشر کردیم که اجراهای ۱۶ تا ۱۸ بهمن ماه در تالار رودکی نیز بخش اجرای صحنهای همین برگزیدههاست، البته نگاهی هم به دانشجویان موسیقی ایرانی در دانشگاهها داشتیم که امسال با دو دانشگاه هنر و دانشگاه گیلان همکاری کردیم و از مسئولان این دو نهاد خواستیم تا دانشجویان برگزیده خود را معرفی کنند. نتیجه این کنسرتها انتخاب تعدادی از جوانها برای تولید آلبوم «نوبانگ ۲» است که سال آینده به ضبط آن خواهیم رسید.
جمالی با اشاره به برگزاری کلاسهای آموزشی قبل از اجرای صحنهای تصریح کرد: از جناب استاد عبدالنقی افشارنیا خواهش کردیم تا مسئولیت آموزشیِ اجرای صحنهای گروه سنی «ب» و «ج» را برعهده بگیرند که جلساتی را با دوستان برگزار میکنند و کارهای آموزشی را انجام میدهند. از طرفی هم از آقای جهانشاه صارمی، مؤسس مرکز موسیقی نهفت، با توجه به تجربه بیست ساله درخشانشان در زمینه آموزش گروهنوازی به نوجوانان خواستیم تا بخش گروهنوازی گروه سنی الف را نیز برعهده بگیرد.
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران درباره اهمیت پایداری این قبیل فعالیتها عنوان کرد: باید برای مجموع این برنامهها مکانیسمی طراحی شود تا پایدار بماند و یکساله نباشد، چرا که برنامهریزیِ یکساله پاسخگو نخواهد بود. من بر این باورم باید چند سال این برنامهها ادامه داشته باشد تا تبدیل به نهاد یا سازمانی بشود که مسائل مربوط به موسیقی جوان را حمایت و هدایت کند. به هر صورت همکاری اساتید و استادان برجسته در این حوزه واقعاً جای تقدیر و تشکر دارد. در تمام این سالها اگر حضور این عزیزان نبود جشنواره جوان به این بالندگی و افتخار نمیرسید.
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