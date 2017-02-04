به گزارش خبرنگار مهر، مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی بردخون صبح شنبه در این آیین اظهار داشت: انقلاب اسلامی ثمره خون و ایثار مردان و زنانی است که با اتحاد و ایمان برای استقرار نظام اسلامی تلاش کردند و حکومت ستمشاهی را سرنگون کردند.

ظهیر محمودی افزود: مردم ما با ابزار مختلف به جنگ دشمن رفتند و هنر در این عرصه نقش ویژه و مؤثری داشت که نقاشی از کاربرد خاصی برخوردار بود و نسل جدید نیز با هنرخود خاطرات دوران انقلاب را زنده می‌کنند.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بردخون نیز با اشاره به اجرای ویژه برنامه های کودک و نوجوان دهه فجر، گفت: کودکان و نوجوانان از گروه های پرسشگر و حقیقت جو هستند و باید واقعیات و حقایق را بدانند که همه ما وظیفه‌ای مهم و حساس داریم.

معصومه حسینی افزود: نقاشی خیابانی دهه فجر با عنوان رنگین کمان انقلاب با حضور ۷۰ نفر از کودکان و نوجوانان برگزار شد که آنان وقایع انقلاب را بر اساس دیدگاه و ذهنیت خود بر روی کاغذ ترسیم کردند.

وی اضافه کرد: از بین نقاشی‌ها، آثار برتر توسط داوران انتخاب و هدایایی تقدیم خواهد شد.