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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

ایستگاه نقاشی خیابانی رنگین‌کمان انقلاب در بردخون برپا شد

ایستگاه نقاشی خیابانی رنگین‌کمان انقلاب در بردخون برپا شد

بوشهر - به مناسبت دهه مبارک فجر، ایستگاه نقاشی خیابانی رنگین کمان انقلاب در بردخون برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی بردخون صبح شنبه در این آیین اظهار داشت: انقلاب اسلامی ثمره خون و ایثار مردان و زنانی است که با اتحاد و ایمان برای استقرار نظام اسلامی تلاش کردند و حکومت ستمشاهی را سرنگون کردند.

ظهیر محمودی افزود: مردم ما با ابزار مختلف به جنگ دشمن رفتند و هنر در این عرصه نقش ویژه و مؤثری داشت که نقاشی از کاربرد خاصی برخوردار بود و نسل جدید نیز با هنرخود خاطرات دوران انقلاب را زنده می‌کنند.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بردخون نیز با اشاره به اجرای ویژه برنامه های کودک و نوجوان دهه فجر، گفت: کودکان و نوجوانان از گروه های پرسشگر و حقیقت جو هستند و باید واقعیات و حقایق را بدانند که همه ما وظیفه‌ای مهم و حساس داریم.

معصومه حسینی افزود: نقاشی خیابانی دهه فجر با عنوان رنگین کمان انقلاب با حضور ۷۰ نفر از کودکان و نوجوانان برگزار شد که آنان وقایع انقلاب را بر اساس دیدگاه و ذهنیت خود بر روی کاغذ ترسیم کردند.

وی اضافه کرد: از بین نقاشی‌ها، آثار برتر توسط داوران انتخاب و هدایایی تقدیم خواهد شد.

کد مطلب 3896715

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