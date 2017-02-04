نتایج آزمون پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام نتایج آزمون پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت، قرعه کشی اهداء جوایز به نفرات برگزیده رشته های مختلف این آزمون در محل معاونت قرآن و عترت برگزار شد.

طبق دستوالعمل اجرایی این آزمون، حدود ٩٠٠ جایزه نقدی برای نفرات برگزیده این آزمون و افرادی که موفق به کسب حد نصاب قبولی شده اند در نظر گرفته شده بود که پس از مشخص شدن نفرات برگزیده در تمامی رشته های این آزمون، قرعه کشی جهت اهداء جوایز در نوبت های مختلف برگزار شد .

لازم به ذکر است ، ٢٠ جایزه نقدی ده میلیون ریالی برای نفرات نخست و ممتاز ١٨ رشته آزمون، ١٦٠ جایزه نقدی پنج میلیون ریالی برای نفرات برگزیده رشته ها، ٢٠٠ جایزه نقدی دو میلیون ریالی برای سایر نفرات برگزیده و ٥٠٠ جایزه نقدی یک میلیون ریالی برای نفراتی که موفق به کسب حدنصاب قبولی شده بودند تعلق گرفت.