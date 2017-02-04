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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

نتایج آزمون پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت اعلام شد

نتایج آزمون پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت اعلام شد

قرعه کشی اهداء جوایز به نفرات برگزیده پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت در بخش موسسات قرآنی روز چهارشنبه با حضور مسئولین و مدیران معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام نتایج آزمون پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت، قرعه کشی اهداء جوایز به نفرات برگزیده رشته های مختلف این آزمون  در محل معاونت قرآن و عترت برگزار شد.

 طبق دستوالعمل اجرایی این آزمون، حدود ٩٠٠ جایزه نقدی برای نفرات برگزیده این آزمون و افرادی که موفق به کسب حد نصاب قبولی شده اند در نظر گرفته شده بود که پس از مشخص شدن نفرات برگزیده در تمامی رشته های این آزمون، قرعه کشی جهت اهداء جوایز در نوبت های مختلف برگزار شد .

لازم به ذکر است ، ٢٠ جایزه نقدی ده میلیون ریالی برای نفرات نخست و ممتاز ١٨ رشته آزمون، ١٦٠ جایزه نقدی پنج میلیون ریالی برای نفرات برگزیده رشته ها، ٢٠٠ جایزه نقدی دو میلیون ریالی برای سایر نفرات برگزیده و ٥٠٠ جایزه نقدی یک میلیون ریالی برای نفراتی که موفق به کسب حدنصاب قبولی شده بودند تعلق گرفت.

کد مطلب 3896718
سارا فرجی

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    نظرات

    • مهدیه غلام علی IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
      2 0
      پاسخ
      نتایج چرا نیامده؟
    • مهدیه غلام علی IR ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چرا نتایج نیامده؟
    • مریم کشتکار IR ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      منتظراعلام نتایج هستیم
    • مریم کشتکار IR ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      7 0
      پاسخ
      منتظراعلام نتایج هستم
    • مریم کشتکار IR ۰۶:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ممنونم
    • ضیایی NL ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      از ی شماره شخصی ی پیامک اومد نام نشونی کد ملی ت تولد فرزندم گه تو مسابقه شرکت کرده بود فرستادم لطفا اطلاع رسانی کنید
    • ا ق IR ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      با سلام- جوایز برگزیدگان کی پرداخت میشه؟ گفتن تا پایان سال . سال که تموم شد دیگه لطفا به وعده ها عمل کنید ممنون
    • حمیده نوجوکی IR ۰۷:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده از برندگان جایزه 1 میلیون ریالی هستم اطلاعات خودم را در سیستم ثبت کردم ولی جایزه ای دریافت نکردم(اطلاعات بانکی را کامل کرده ام و با موفقیت هم ثبت شد) چکار باید بکم 09137856140
    • ز ع IR ۰۵:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا الکی وعده جایزه میدین درصورتیکه وعده پرداخت ندارین
    • ط سالمی AE ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بنده اسم 3نفرروبامشخصات کامل ردکردم وثبت شده بودولی هیچ پولی به حساب هیچ کدام واریزنشده.لطفامن روشرمنده دوستانم نکنید

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