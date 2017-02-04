به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان بعد از ظهر شنبه در تشریح اقدامات برف‌روبی شهرداری اردبیل طی روزهای اخیر تصریح کرد: در روزهای اول بارش شهرداری از ۲۰ دستگاه خودرو استفاده می‌کرد که به دلیل افزایش حجم کار این تعداد به ۱۰۰ دستگاه افزایش یافت.

وی افزود: در چهار منطقه شهری اردبیل به صورت ۲۴ ساعته عملیات برف‌روبی انجام شد و در ابتدا معابر درجه یک، بعد معابر درجه دو و در نهایت کوچه‌ها برف‌روبی شدند.

شهردار اردبیل با تقدیر از شهروندانی که در این مدت با شهرداری همکاری داشتند، اضافه کرد: برخی شهروندان در پارک خودرو در محل مناسب و همچنین جلوگیری از ریختن برف پشت‌بام در معابر عمومی همکاری مطلوبی داشتند.

لطف‌اللهیان افزود: با وجود توصیه‌ها همچنان برخی شهروندان بی‌توجه به ضرورت‌ها بوده و به عنوان مثال قبل از تخلیه برف معابر، برف پشت‌بام خود را به معابر می‌ریختند.

وی یکی از مشکلات شهرداری در این ایام را اصرار بیش‌ازحد شهروندان به نمک‌پاشی دانست و افزود: متأسفانه نمک‌پاشی به آسفالت معابر و محیط‌زیست شهری صدمه وارد می‌سازد و ما موافق نمک‌پاشی به میزان قابل‌توجه نیستیم.

شهردار اردبیل تأکید کرد: نمک‌پاشی هزینه سنگینی نداشته و اجرای آن نیز برای شهرداری چندان سنگین نیست اما به دلیل زیان وارده به اندازه لازم انجام می‌شود.

به گفته لطف‌اللهیان نمک‌پاشی موجب از بین رفتن آسفالت می‌شود و در ادامه در تابستان شهرداری ملزم می‌شود که نسبت به بهسازی و لکه‌گیری معابر که هزینه به مراتب قابل‌توجهی دارد اقدام کند.

وی افزود: در وضعیت فعلی از مخلوط ماسه و نمک با ترکیب ۴۰ درصد نمک و ۶۰ درصد ماسه استفاده می‌شود و فرهنگ موجود در خصوص نمک‌پاشی نیازمند اصلاح و تغییر است.