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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

شهردار اردبیل مطرح کرد؛

افزایش ۵ برابری خودروهای برف‌روب اردبیل/مخالف نمک‌پاشی هستیم

افزایش ۵ برابری خودروهای برف‌روب اردبیل/مخالف نمک‌پاشی هستیم

اردبیل – شهردار اردبیل از افزایش پنج برابری خودروهای برف‌روب شهرداری به دلیل افزایش حجم عملیات برف‌روبی در دو روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان بعد از ظهر شنبه در تشریح اقدامات برف‌روبی شهرداری اردبیل طی روزهای اخیر تصریح کرد: در روزهای اول بارش شهرداری از ۲۰ دستگاه خودرو استفاده می‌کرد که به دلیل افزایش حجم کار این تعداد به ۱۰۰ دستگاه افزایش یافت.

وی افزود: در چهار منطقه شهری اردبیل به صورت ۲۴ ساعته عملیات برف‌روبی انجام شد و در ابتدا معابر درجه یک، بعد معابر درجه دو و در نهایت کوچه‌ها برف‌روبی شدند.

شهردار اردبیل با تقدیر از شهروندانی که در این مدت با شهرداری همکاری داشتند، اضافه کرد: برخی شهروندان در پارک خودرو در محل مناسب و همچنین جلوگیری از ریختن برف پشت‌بام در معابر عمومی همکاری مطلوبی داشتند.

لطف‌اللهیان افزود: با وجود توصیه‌ها همچنان برخی شهروندان بی‌توجه به ضرورت‌ها بوده و به عنوان مثال قبل از تخلیه برف معابر، برف پشت‌بام خود را به معابر می‌ریختند.

وی یکی از مشکلات شهرداری در این ایام را اصرار بیش‌ازحد شهروندان به نمک‌پاشی دانست و افزود: متأسفانه نمک‌پاشی به آسفالت معابر و محیط‌زیست شهری صدمه وارد می‌سازد و ما موافق نمک‌پاشی به میزان قابل‌توجه نیستیم.

شهردار اردبیل تأکید کرد: نمک‌پاشی هزینه سنگینی نداشته و اجرای آن نیز برای شهرداری چندان سنگین نیست اما به دلیل زیان وارده به اندازه لازم انجام می‌شود.

به گفته لطف‌اللهیان نمک‌پاشی موجب از بین رفتن آسفالت می‌شود و در ادامه در تابستان شهرداری ملزم می‌شود که نسبت به بهسازی و لکه‌گیری معابر که هزینه به مراتب قابل‌توجهی دارد اقدام کند.

وی افزود: در وضعیت فعلی از مخلوط ماسه و نمک با ترکیب ۴۰ درصد نمک و ۶۰ درصد ماسه استفاده می‌شود و فرهنگ موجود در خصوص نمک‌پاشی نیازمند اصلاح و تغییر است.

کد مطلب 3896720
محمد میرزایی ناطق

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