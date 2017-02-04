خطر از بین رفتن ۱۰۰هزار فرصت شغلی در بوئینگ و ایرباس

به گزارش خبرنگار مهر، «سی ان ان» در گزارشی نوشت: قرارداد ۸ میلیارد دلاری فروش هواپیماهای جت شرکت بوئینگ به ایران ایر که قبل از دونالد ترامپ هم با مشکلاتی روبرو شده بود، اکنون بیشتر در موضع شک و تردید قرار گرفته است و این بدان معنی است که این دردسر متوجه کارمندان بوئینگ است چرا که حفظ مشاغل آنها بستگی به فروش این هواپیماها دارد.

دونالد ترامپ توافق هسته ای ایالات متحده با ایران را که منجر به عقد قرارداد فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران در ماه دسامبر ۲۰۱۶ شد، را به شدت به باد انتقاد گرفت.

همچنین ترامپ وضع محدودیت مهاجرت به آمریکا از ۷ کشور بزرگ مسلمان را اعمال کرده که یکی از آنها ایران است.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، این تحریم های جدید به طور خاص موجب لغو قرار داد بوئینگ با ایران نمی شود؛ اما اگر ایران اقدام تلافی جویانه‌ ای در پیش بگیرد و قرارداد مذکور را لغوکند، روند اجرای آن سخت تر می شود.

همچنین قرار داد مشابهی هم با شرکت رقیب بوئینگ یعنی ایرباس وجود دارد که فروش ۱۰۰ فروند هواپیمای جت به ایران به ارزش تقریبا ۱۰ میلیارد دلار وجود دارد که مواضع اخیر ترامپ این قرارداد را هم در معرض خطر قرار می دهد.

به دلیل اینکه اکثر قطعات هواپیمای ایرباس در آمریکا تولید می شوند، فروش هواپیماهای این شرکت فرانسوی نیز نیاز به موافقتنامه آمریکا دارد.

در همین حال «ریچارد ابولافیا» تحلیلگر امور هوانوردی گفت: «این قضیه برای قراردادهای شرکت های ایرباس و بوئینگ پایان خوشی نخواهد داشت.»

البته شرکت بوئینگ از اظهار نظر مستقیم در مورد آینده قرارداد خود با ایران خودداری می کند و مقامات این شرکت اعلام کرده اند که در حال حاضر بر اساس مجوز فعلی عمل می کنیم و اگر از طرف اداره خزانه داری دستور العمل جدیدی را دریافت کنیم، طبق آن عمل خواهیم کرد.

این تحلیگر امور هوانوردی تصریح کرد، مواضع تند ترامپ علیه ایران می تواند به مشاغل تولیدی آمریکا صدمه وارد کند که در این بین بوئینگ و شرکت های تامین کننده تجهیزات آن از جمله جنرال الکتریک، یونایتد تکنولوژیز از کارفرمایان بزرگ آمریکایی محسوب می شوند.

این در حالی است که طبق اظهار مقامات بوئینگ، قرار داد آنها با ایران می تواند تقریبا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در این شرکت و شرکت های تامین کننده تجهیزات آن ایجاد کند.

همچنین «آدام پیلارسکی» معاون موسسه مشاوره آویتاس گفت: «اگر ترامپ مانع از فروش هواپیماهای ایرباس به ایران شود، این مسئله می تواند موجب مشکلاتی برای شرکت های آمریکایی قطعه ساز هواپیما شود. »

وی در ادامه گفت: «این موضوع واقعا می تواند موجب آزرده خاطر شدن اروپایی ها شود؛ ضمن اینکه مشکلاتی را هم برای آمریکا به دلیل عدم اطمینان کردن اروپایی ها به قطعات آمریکایی ایجاد می کند.»

در همین حال «ابولافیا» گفت: «دولت ترامپ ضرورتا این قرار دادها را برای اروپایی ها مسدود نمی کند؛ اما مواضع تند ترامپ علیه ایران می تواند مانع از توانایی آنها برای تامین منابع خرید هواپیما از سوی ایران توسط بانک های غربی شود، زیرا نسبت به امضاء چنین قرارداهای پر ریسکی بی میل خواهند بود. »

وی تصریح کرد، در غیر این صورت شرایط فاینانس هواپیماهای جت بدتر و بدتر خواهد شد و این موضع بتنهایی می تواند باعث از بین رفتن قرار دادها شود.