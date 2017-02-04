۶۳۰ تصادف خسارتی در مشهد به وقوع پیوست

سرهنگ علیرضاحاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طی ۲۴ ساعت از ساعت ۶ صبح دیروز تا ۶ صبح امروز ۶۳۰ مورد تصادف خسارتی داشتیم که اکثر آنها تصادفات جلو به عقب در ماشین ها بوده است.

وی افزود: با وجود اینکه می شود با سرعت مجاز تردد کرد بهتر است رانندگان در روزهای برفی که به علت برودت شدید هوا سطح خیابان ها لغزنده است سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: توصیه پلیس این است که رانندگان به خاطر کاهش خط سرعت در روزهای برفی که یخ زدگی سطح آسفالت ها را به دنبال دارد، ضمن استفاده از راهنما، چراغ های خطر عقب وسیله نقلیه خویش را حتما بازدید کنند تا در موقع تردد عکس العمل مناسب از سمت رانندگان دیگر را شاهد باشند.