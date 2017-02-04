کمک به رونق جهان نما مساعدت به اقتصاد شهری اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جهانگیری پیش از ظهر شنبه در یکصد و شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم توجه به بهره برداری از فضاهای اقتصادی و تجاری ایجاد شده توسط شهرداری اصفهان اظهار داشت: از جمله این مراکز می‌توان از ساختمان ارگ جهان نما نام برد که پس از حدود ۱۰ سال از افتتاحیه هنوز بهره برداری مناسبی از این پروژه نداریم.

وی با بیان اینکه ارگ جهان‌نما حدود ۹۰ هزار مترمربع زیربنا و حدود ۳۴۰ واحد تجاری،‌ اداری و با احتساب واحدهای خدماتی نزدیک به ۶۰۰ واحد در آن وجود دارد، اضافه کرد: از ۳۴۰ واحد تجاری و اداری این ساختمان بین ۷۰ تا ۸۰ واحد در حال فعالیت به‌ صورت نیمه‌جان هستند، اکثر قسمت‌های خدماتی آن‌هم عملاً به‌صورت سفت‌کاری و نیمه‌کاره رها شده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان عدم بهره برداری ارگ جهان نما را ظلم بزرگ به شهر اصفهان دانست و افزود: در یکی از بهترین نقاط شهری مجتمع تجاری و فرهنگی را راه‌اندازی کرده‌ایم و این در حالی است که بهره برداری لازم این پروژه مورد توجه نبوده است و گویا منتظر سیل و زلزله و حوادثی از این دست برای توجه به این پروژه هستیم.

ارگ جهان نما فاقد تجهیزات ایمنی است

وی کمک به رونق جهان نما را در واقع کمک به اقتصاد شهری اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین باید توجه داشته باشیم که اقدامات ایمنی در این ساختمان که در دوره های گذشته مدیریت شهری ساخته شده، مورد توجه نبوده و تجهیزات ایمنی در این ساختمان وجود ندارد.

جهانگیری به نزدیک شدن به ایام نوروز اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به نزدیک شدن نوروز تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفته و جلسات آن نیز با مدیریت استاندار اصفهان به صورت ماهانه برگزار می‌شود.

وی در خصوص توجه بیشتر و بهره بهرداری از ظرفیت گردشگرانی که به اصفهان سفر می‌کنند، تصریح کرد: تمام شهر باید برای ایام نوروز برای استقبال از گردشگران بسیج شوند تا بهره برداری لازم از این ظرفیت را داشته باشیم.