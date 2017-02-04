رویکرد دولت اطلاع رسانی شفاف و خدمت صادقانه به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی در پنجمین روز از دهه مبارک فجر در سفر به شهرستان آوج ضمن دیدار با امام جمعه این شهرستان اظهار داشت: دولت تدبیر و امید رسالت خدمت گزاری به مردم را با آرای ملت به دست آورده و امروز همگرایی در جامعه و رسیدگی به معیشت مردم و ایجاد اشتغال برای جوانان را اولویت خود قرار داده است.

وی بیان کرد: در کارنامه سه ساله دولت تلاش های ارزنده ای دیده می شود که با وحدت و همگرای بیشتر می توانیم این خدمات را توسعه دهیم.

شاهرخی با اشاره به توطئه های دشمنان برای آسیب رساندن به نظام اسلامی تصریح کرد: با اعمال تحریم های ظالمانه در مدت ۱۰ سال گذشته از سوی آمریکا علیه ملت ایران مشکلات زیادی برای ما ایجاد کردند اما ملت بصیر و صبور ما با تبعیت از رهبری به خوبی توانست با خرد جمعی و تدبیر دولت امید به سلامت از گردنه های مشکلات عبور کند.

وی بدعهدی های آمریکا علیه ملت ایران را ناشی از خوی استکباری دشمن دانست و یادآورشد: بداخلاقی و نقض عهد آمریکا موجب انزوای این کشور در جهان خواهد شد و با انتخاب رئیس جمهوری بی منطق دراین کشور، رسوایی بیشتری در آینده برای آنان رقم خواهد خورد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین گفت: باید تلاش کنیم در سایه وفاق و همدلی بیشتر در جامعه و توجه به معیشت و اشتغال جوانان بتوانیم با توصیه ها و دلسوزی های روحانیت و ائمه جمعه مسیر خدمت رسانی را هموار کنیم.

وی گفت: شهرستان آوج با مردمانی متدین، شریف، انقلابی و صبور شایسته خدمت رسانی بهتری است و ما هم باید تلاش بیشتری کنیم تا نیازهای این شهرستان بسرعت برطرف شود.

شاهرخی یادآورشد: ائمه جمعه در مناطق مختلف کشور به عنوان پدران معنوی نقش مهمی در اطلاع رسانی و همراهی مردم با دولت دارند و ما نیز انتظار همکاری بیشتری از آنها داریم.

در ادامه حجت الاسلام سید ضیاء الدین هاشمی امام جمعه شهرستان آوج اظهارداشت: شهرستان آوج از مشکلات زیادی دررنج است و مردم صبور و متدین آن مستحق خدمات بیشتری هستند تا محرومیت از این شهر زدوده شود.

هاشمی بیان کرد: شهرستان آوج دارای سابقه زیادی است و بخشداری آن نیز قدمتی ۹۰ ساله دارد اما هنوز نتوانسته جایگاه خود را بازیافته و از خدمات مناسبی برخوردار شود.

حجت الاسلام هاشمی با اشاره به ارتقای این منطقه به شهرستان در سال های اخیر گفت: علی رغم شهرستان شدن، این منطقه متاسفانه هنوز ازامکانات مناسب و لازم بهره مند نیستیم و برخی از دستگاه های خدماتی و عمرانی در این شهرستان مستقر نشده اند و برخی از اداره ها نیز مکان های استیجاری دارند که باید این کمبودها جبران شود.

وی افزود: رفع مشکلات شهرستان آوج نیازمند اراده و پیگیری مسئولان استان که امیدواریم با همت و تلاش بیشتر مدیران نیازهای این منطقه باسرعت بیشتری مرتفع شود.

حضور در مزار گلزار شهدای گمنام و ادای احترام به آنان و دیدار با خانواده های معزز شهدا از دیگر برنامه های سفر معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین به شهرستان آوج است.

شهرستان آوج در ۱۲۰ کیلومتری جنوب غربی استان قزوین قرار دارد.