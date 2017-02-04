به گزارش خبرنگار مهر، ماهرخ بلوری ظهر شنبه در جمع زنان طلایه داران انقلاب ، با تبریک فرا رسیدن جشن پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: نباید در ترویج فرهنگ ایثار در جامعه غفلت کرد و از سویی باید راه ایثار را برای جوانان و نسل‌های جدید ترسیم کنیم.

مدیر کل امور بانوان استانداری زنجان با تاکید بر اینکه باید فرهنگ ایثار و فداکاری و جهاد را برای جوانان امروزی تبیین کنیم، اظهار داشت: فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: امروز هم چنین ظرفیت و استعدادی در بانوان استان زنجان وجود دارد تا در جبهه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و ... فعالیت داشته باشند.

وی از بیانات رهبر معظم انقلاب به زنان این عناصر عفاف و نجابت نه تنها در پیروزی انقلاب اسلامی سهیم بوده اند ، بلکه در تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران و تداوم انقلاب حرف نخست را زده اند اشاره کرد و گفت: بانوان با حضور در عرصه ها مختلف توطئه ها دشمنان در عرصه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خنثی ساخته اند نقش ها زنان در عرصه ها سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بسیار بیش تر از گذشته نمایان شده است که جوامع زنان را در عفاف و تعقل فکری و شخصیت تجلی بخشیده اند.

بلوری منش و رفتار حضرت فاطمه (س )را رسالت همه زنان اسلامی دانست و تاکید کرد: نقطه عطف نقش زنان در زمینه ها فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در انقلاب اسلامی ایران دیده شد که نمود آن برای اولین بار در زنجان با حضور زنان ایثار گر در انقلاب ۵۷ همراه با دیگر اقشار جامعه به وقوع پیوست.

مدیر کل امور بانوان استان زنجان ادامه داد:دهه فجر فرصت خوبی برای بازخوانی انقلاب و ترسیم انقلاب برای فرزندان این کشور است و زنان ثابت کرده اند که در عرصه ها مختلف کشور مثمر ثمر خواهند بود.

بلوری تاکید کرد: زنان در طول تاریخ ثابت کرده‌اند که در راه دفاع از آرمان‌ها حضور فعالی دارند.