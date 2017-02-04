ترامپ به دنبال تغییر رفتار آژانس با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع آگاه به «رویترز» گفته اند که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که زمانی ادعای پاره کردن توافق هسته ای ایران را داشت، به دنبال بررسی راه هایی برای بازمذاکره مفاد کلیدی «برجام» است؛ حال آنکه با توجه به عدم موافقت سایر طرف های درگیر در این مذاکره، مرور دوباره توافق هسته ای امری بعید به نظر می آید.

گزینه مورد نظر ترامپ، اعمال فشار بر سازمان بین المللی انرژی اتمی و نهاد هسته ای سازمان ملل برای نظارت همزمان بر تعهدپذیری تهران در قبال برجام و در عین حال دسترسی به سایت های نظامی ایران است.

به ادعای یک منبع آگاه، ایده اولیه بر مبنای دسترسی آژانس به مراکز نظامی ایران، قرار گرفته است حال آنکه دولت ترامپ برای جلب موافقت ۳۴ کشور دیگری که عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند، راه دشواری را در پیش دارد.

از سویی، گفته می شود که دولت ترامپ به دنبال حذف مقرراتی است که به ایران اجازه می دهد ظرف ۱۰ سال از اجرای برجام، از برخی از محدودیت های اعمال شده، رهایی یابد.

از دیگر تغییرات مورد نظر دولت جدید واشنگتن، تشدید قوانین «کارگروه تدارکات» یا پنل ویژه ای است که در راستای اجرای برجام تشکیل شده است. هدف از سختگیری در این مورد، مانع تراشی در ارائه مجوز به ایران برای واردات فناوری های حساس و موادی عنوان می شود که ممکن است از آنها برای اهداف هسته ای استفاده شود.

به عنوان مثال، موافقت دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری قبلی آمریکا با خرید ۱۱۶ متریک تُن (حدود ۱۳۰ تن) اورانیوم طبیعی از سوی ایران، از موارد نگران کننده برای دولت ترامپ، محسوب می شود.

گفتنی است که آمریکا دیروز جمعه در ادامه خصومت ورزی با ایران و به بهانه آزمایش های موشکی این کشور، تحریم های جدیدی را علیه ۲۵ شخصیت حقیقی و حقوقی وضع کرد که برخی از آنها ایرانی هستند و شماری دیگر هم که غیرایرانی هستند به ادعای وزارت دارایی آمریکا با برخی نهادهای انقلاب اسلامی ایران ارتباط دارند.