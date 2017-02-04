حقوق معوقه پرستاران گلستانی پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر شنبه در دیدار با پرستاران استان، اظهار کرد: مثل اینکه پرستاران استان گلستان ۱۰ ماه حقوق عقب افتاده دارند که باید به آنها توجه شود.

وی افزود: امیدواریم طرح سلامت به خوبی ادامه یافته تا طلبکاری میان پرستاران وجود نداشته باشد و امیدواریم این مشکلات حل شود.

نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینکه دهه فجر در تاریخ کشور ما مهم است، گفت: حادثه‌ای بی سابقه در ایران اتفاق افتاد که ملتی با دست خالی به یک آرمان بسیار بزرگ و والایی دست پیدا کنند.

نورمفیدی افزود: انقلاب اسلامی دنیا را به تعجب وا داشت که مردم ایران با دست خالی و با شعار و تظاهرات خیابانی و بدون هیچ خشونتی پیروز شدند.

وی تصریح کرد: این مطلب حاکی از این است که برخی اوقات اراده و خواست خداوند وارد عرصه و میدان می‌شود مانند زمانی که همه دست به دست هم دادند تا ابراهیم را داخل آتش بیاندازند و بسوزانند.

نورمفیدی ادامه داد: خداوند در قرآن می‌گوید که ما به آتش خطاب کردیم که ابراهیم را نسوزان و این نشان از اراده خداوند در حوادث مهم عالم است و موسی نیز در دامن فرعون بزرگ شد و در نهایت بساط فرعون را جمع کرد.

وی یادآور شد: این نقل قرآن بوده و قرآن قطعی‌ترین سند تاریخی است که در اختیار مردم قرار دارد و این خود از معجزات الهی بوده، زیرا در بسیاری از کتاب‌های آسمانی دست برده شده است.

ارتش شاهنشاهی فقط ظاهر قدرتمندی داشت

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان اینکه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران اراده و خواست خداوند دخیل بوده، گفت: ارتش شاهنشاهی از هر نظر تا بن دندان مسلح بود و به نوعی مسلح‌ترین ارتش منطقه به شمار می‌رفت.

نورمفیدی افزود: البته این ارتش زیر نظر آمریکا بود و ۴۸ هزار مستشار نطامی آمریکایی در ارتش ایران حاکمیت می‌کردند، این ارتش فقط ظاهر قدرتمندی داشت و باطنش پوچ بود.

وی ادامه داد: همه کمک می‌کردند که رژیم شاهنشاهی را نگه دارند اما اراده خداوند نگذاشت و نشان داد اگر جامعه‌ای اراده کرده و در مسیر خداوند حرکت کند، خداوند کمک حال خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر فردی نیز بخواهد کاری برای مردم انجام دهد خداوند به او کمک خواهد کرد زیرا خداوند با کسانی است که تقوا داشته و اهل احسان هستند.

پرستاران قدر تلاش‌های خود را بدانند

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان اینکه پرستاران اهل احسان هستند، خاطرنشان کرد: پرستاران به کسانی کمک می‌کند که از نظر جسمی و روانی محتاج هستند و این کار بسیار سختی است.

نورمفیدی افزود: کسانی که وارد رشته پرستاری می‌شوند ابتدا باید علاقمتدی و حس خدمتگذاری به نیازمندان داشته باشد و اگر این حس توام با رضای خداوند باشد، خداوند کمک حال خواهد بود.

وی ادامه داد: وقتی سرمان در مسائل مالی گرم باشد کمک‌های معنوی خدا را متوجه نخواهیم شد، رضایت خداوند بانک و صندوق دیگری بوده و این صندوق هم به عنوان ذخیره الهی باید باز شود.

نورمفیدی تصریح کرد: وقتی رضای خدا به میان می‌آید کار محتوای دیگری پیدا می‌کند و رضایتمندی خویش از عنایت‌های الهی است، انسان‌های ناراضی همواره عذاب می‌کشند، اما انسان‌های راضی آرامش و آسایش دارند.

وی بیان کرد: از پرستاران عزیز تشکر و قدردانی می‌کنیم، زیرا به کسانی که به طور دائم احساس درد و رنج می‌کنند، آرامش می‌دهند.

وی یادآور شد: در روایات آمده است کسی که غمی را از دل انسانی بیرون کند و موجب خوشحالی‌اش شود، خداوند روز قیامت وی را غصه دار نخواهد کرد و پرستاران باید قدر تلاش‌های خود را که در مسیر رضای حق بوده بدانند.

بانوان مسلمان حضرت زینب (س) را الگوی خود قرار دهند

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان اینکه بانوان مسلمان باید حضرت زینب (س) را الگوی خود قرار دهند، اظهار کرد: حضرت زینب (س) نشان داد که بانوان چه استعدادی دارند و این باید الگویی برای آنها باشد، زیرا ایشان کارهای بسیار بزرگی که مردها نمی‌توانند انجام دهند را به سرانجام رساند.

نورمفیدی افزود: پس شایسته است که بانوان ما حضرت زینب (س) را از نظر علم، معرفت، عبادت، مسئولیت پذیری و ... الگوی خود بدانند.

وی تصریح کرد: تمام مسئولیت پس از حادثه کربلا به عهده حضرت زینب (س) بود و ایشان با گرگ‌هایی درگیری داشت که کسی جرات نمی‌کرد با آنها حرف بزند.

نورمفیدی اضافه کرد: حضرت زینب (س) این توان، شهامت و شجاعت را داشت که بر سر همه آنها بکوبد و آنها را بیچاره کند و گاهی به قدری آنها را عصبانی می‌کرد که تصمیم به کشتنش می‌گرفتند.

وی یادآور شد: حضرت زینب (س) در جواب دشمنان پس از حادثه کربلا گفت که من جز زیبایی در کربلا چیزی ندیدم و کسی که همه چیز را برای اصلاح جامعه می‌گذارد مرد است.

نورمفیدی خاطرنشان کرد: در زمان ما نیز امام خمینی (ره) را دیدیم که خودش را فدا کرد تا کشور را نجات دهد.