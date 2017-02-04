عدم همکاری ادارات بیرجند با شهرداری/ اجاره ماشین آلات از سایر شهر

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مدیح پیش ازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: شهرداری بیرجند از ساعات قبل از شروع بارش برف در آماده باش کامل به سر می‌برد.

وی با بیان اینکه از ساعت ۱۴ روز جمعه فعالیت شهرداری به طور جدی فعالیت نیروها آغاز شد، ادامه داد: تمامی نیروهای عمران، فضای سبز، خدمات شهری، اجرائیات، مسئولین ستاد بحران و عوامل اجرایی در آماده باش کامل به سر می‌برند.

مدیح با اشاره به تشکیل ستاد بحران شهرداری در روز گذشته، افزود: نمک پاشی معابر اصلی شهر با استفاده از ظرفیت ۲۵ دستگاه نیسان و ۶ خودروی سبک انجام شده است.

وی افزود: از روز گذشته تعداد پنج دستگاه کامیون و دو دستگاه برف روب، دو دستگاه گریدر، یک دستگاه جرثقیل، یک دستگاه تراکتور بیل تخت، یک دستگاه لودر و ۲۵ دستگاه خودروی سبک و وانت جهت کنترل مسیرها و جابجایی نیروها فعالیت می‌کنند.

وی همچنین به فعالیت ۱۵۰ نیروی خدماتی اشاره کرد و اظهار داشت: ۳۰ نفر نیروی فضای سبز جهت سبک سازی شاخه‌ها، قطع درختان شکسته شده و جمع آوری شاخه‌های شکسته در حال فعالیت هستند.

شهردار بیرجند تصریح کرد: در طول شب گذشته تا صبح امروز تعداد ۱۰ دستگاه اتوبوس و ۱۰ دستگاه کامیون در سطح شهر برای جلوگیری از لغزندگی و یخ زدگی معابر تردد داشته‌اند.

مدیح یادآور شد: از روز جمعه تا ساعت ظهر امروز ۱۰۰ دستگاه نیسان و ۴۰ کامیون حامل شن و نمک در خیابان‌های اصلی سطح شهر شن و نمک پاشیده شده است.

وی با اشاره به عدم همکاری بسیاری از نهادها و ارگان‌ها در شرایط بحرانی ناشی از بارش برف با شهرداری بیرجند، گفت: متاسفانه به دلیل عدم همکاری برخی ارگانها، مجبور به اجاره ماشین آلات بخش خصوصی سایر شهرها شدیم.

مدیح گفت: علی رغم اینکه بسیاری از نهادها امکانات و ماشین آلات در اختیار دارند حاضر به مساعدت و یاری شهرداری حتی به صورت اجاره‌ای نبودند.

وی تاکید کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی مد نظر داشته باشند امکانات متعلق به همه شهروندان است و باید در جهت گره گشایی از کار مردم و در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرند.

شهردار بیرجند بیان کرد: لیست نهادها و ارگان‌هایی که حاضر به همکاری حتی به صورت ماشین آلات اجاره‌ای به شهرداری نشدند طی نامه‌ای رسمی به استاندار اعلام خواهد شد.