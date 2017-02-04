پلاسکو گویای مسئله مندی جامعه معاصر است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی ریزش ساختمان پلاسکو تهران امروز شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط پژوهشکده مطالعات اجتماعی و روانشناسی برگزار شد.

در این نشست نعمت الله فاضلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بیان اینکه که حادثه پلاسکو بازتاب وسیعی پیدا کرد و تحلیل های گوناگونی هم پیرامون آن صورت گرفت، گفت: چه ریشه های فرهنگی و اجتماعی ای موجب شد که ما به این حادثه واکنش نشان بدهیم؟

وی در ادامه با بیان اینکه واکنش جامعه ما در رابطه با پلاسکو بخشی از تحولی است که در جامعه ایران در دهه های اخیر در حال شکل گیری بوده است که امروزه به یک نقطه توسعه یافته تری رسیده است و آن هم این است که فرایند مسئله سازی در جامعه معاصر ایران دارد یک صورت ویژه خودش را پیدا می کند و به تعبیری دارد شکل می گیرد و به تعبیر فوکو این جامعه دارد درباره خودش می اندیشد. یعنی جامعه امور عادی و متعارف خودش را مورد پرسش قرار می دهد. یعنی امور متعارف خودش را به یک امر مهم تبدیل می کند. فوکو به این اندیشه می گوید. اما من می خواهم بگویم که جامعه ما چگونه وارد این دوره تاریخی خود شده است که می خواهد بیاندیشد.

فاضلی افزود: من معتقد نیستم که به این معنای فوکویی جریان عادی و روزمره زندگی ما همواره مورد بازبینی، نقد و ارزیابی قرار می گرفته است. ما به تازه گی یاد گرفته ایم که امور عادی مان را عادی نبینیم. یا به اصلاح منتقدان ادبی یعنی امر متعارف و بدیهی انگاشته شده و آشنا را به صورت امر غریب و بیگانه دربیاوریم. طبیعتا این امر آشنا به این معنا نیست که در زندگی امر مخرب و دردآوری نیست. بلکه خیلی ها بوده اما ما با آنها کاری نداشته ایم.

وی در ادامه تشریح کرد: ما در این زمینه که درباره موضوعات مختلف و ناگوار زندگیمان نمی اندیشیدیم و واکنشی نشان نمی دادیم مثال های گوناگونی می توانیم بزنیم که آنها را بدیهی و طبیعی فرض می کردیم. به فرض مثال کتک زدن خانم ها توسط مردها در دوران های مختلف در جامعه ما بوده و ما به آن واکنشی نشان نمی دادیم چرا که آن را طبیعی می دانستیم. یا تنبیه کردن کودکان یا مرگ و میر کودکان که در طول تاریخ به طور گسترده ای صورت می گرفت. جامعه درباره مرگ گسترده کودکان هیچ واکنشی نشان نمی داد و اصلا مسئله اش نبود و آن را بازاندیشی نمی کرد.

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: این ها برای جامعه ما مسئله نبود. ما در یک افق یا سپهر معنایی قرار داشتیم که این مسائل را به عنوان چالش، درد یا به تعبیر فوکویی آن یک امر پروبلماتیک بریا خودمان نمی دیدیم. اتفاقی که به تدریج در دوره معاصر ما مانند همه جوامع در حال توسعه یا توسعه یافته این است که نحوه نگاه ما افق معنایی و سپهر معنایی و حساسیت های جمعی و به تعبیر ویتگنشتاین ان صورت زندگی که در جامعه ما دارد به وجود می آید در این صورت زندگی شیوه صورت بندی مسئله دارد تغییر می کند و از همین جاست که ما به تدریج وارد فضاهای جدیدی می شویم که آن شیوه های جدید صورت بندی از مسائل دارند عمومی می شوند و این عمومی شدن باعث می شود که موضوعات اجتماعی تبدیل به مشکلات بشوند و مشکلات به مسئله یا امر پروبلماتیک تبدیل بشوند.

وی با اشاره به دیدگاه فوکو درباره مسئله شدن یادآور شد: صورت بندی مسئله فقط این نیست که یک محقق یا روزنامه نگار، نخبه ... آن را انجام بدهد. مسئله شدن وقتی است که در تجربه زندگی روزمره مردم چیزی به مسئله تبدیل می شود. مثالی که فوکو درباره جنون یا مسئله سکشوالیته می زند این است که چگونه تولید گفتار جنسی در قرن نوزدهم برای اروپای غربی به شکلی می شود که مسئله میل جنسی از یک حد طبیعی یا غریزی بیرون می آید و به چالش یا دغدغه یا مسئله تبدیل می شود. درباره جامعه ما واقعیت این است که بعد از مشروطه با گسترش نهادهای جدید تمدنی و اقتصادی و سیاسی و شکل گیری سازماندهی اجتماعی جدید شیوه های مسئله مند سازی دارد تغییر می کند.

فاضلی افزود: در دنیای معاصر بحث بر این است که جوامع مختلف فرایند مسئله سازی شان به چه صورت است؟ حادثه پلاسکو نشان دهنده بخشی از این فراینده مسئله سازی در جامعه ماست. این پرسش را باید در اینجا مطرح کنیم که فرایند مسئله شدن پلاسکو در جامعه ما چگونه صورت گرفته است. یک سرک به تلگرام نشان می دهد که فقط خبرنگاران یا نخبه گان .... نبوده اند که به گفتگو درباره پلاسکو پرداختند بلکه زنان، مردان و همه ...گروه های اجتماعی به درجات مختلفی در نوعی گفتگوی جمعی درباره آن مشارکت کردند. این مشارکت جمعی در این حادثه بیان کننده تحولی است که در جامعه ما دارد رخ می دهد.

وی در ادامه با شاره به اینکه ما به عنوان یک جامعه شناس نقش کارآگاه پلیس را نداریم در واقع پلاسکو به عنوان یک نشانه اجتماعی - فرهنگی است که می توانیم آن را تحلیل کنیم. این نشانه و متن بخشی از آن متن های مسئله مند ماست. در گذشته ما آگاهی شهری برای اینکه بتوانیم ریسک ها و مخاطرات شهری را درک بکنیم نداشتیم. حادثه استعداد بالقوه ای داشت برای اینکه یک نوع آگاهی شهری ایجاد بکند و اینکه شهر آسیب پذیر است. یعنی این آگاهی شهری است که دارد شکل می گیرد یعنی ما در گذشته به شهر اعتماد داشیم اما الان نداریم. یعنی در گذشته ما یک نوع جهل شهری داشتیم اما الان حوادث مختلف یک نوع آگاهی شهری در مقابل ریسک های شهری به وجود می آورند.

فاضلی گفت: نکته دوم این است که ما حول پلاسکو گفتگو می کنیم برای اینکه ما ابزارهای گفتگو را در اختیار داریم درصورتی که در گذشته ما در زمینه موضوعات بسیاری حساس بودیم اما ابزار ابراز و بیان آن را و تبدیل کردن این حساسیت های شخصی را به حساسیت های جمعی را نداشتیم. یعنی حادثه پلاسکو بلوغ وضعیتی است که از چند دهه گذشته شروع شده بود. نکته دیگر اینکه حادثه پلاسکو با توجه شرایط تاریخی خاصی که داشت نماد کاملا شهر مدرن بود. فروریزی این نماد شهر به گونه ای دارد مسئله جدیدی را مطرح می کند. مردم ایران نسبت به شهر معاصر خودشان حساس شده اند. یعنی اگر تا کنون نسبت به نمادهای تاریخی خودشان حساس بوده اند اکنون درباره نمادهای مدرن خودشان هم حساس شده اند و ما نمونه های کمی در این زمینه داشته ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: پلاسکو از نمونه های نادری بود که جامعه ما نسبت به میراث مدرن خود با تعصب و غیرت واکنش نشان می دادند. یعنی مردم ایران نسبت به تجدید تعصب و همیت پیدا کرده اند. بنابراین پلاسکو را من شیوه جدیدی می بینم که در آن فرایند مسئله شدن در جامعه دارد تغییر می کند. پلاسکو درواقع توانست جریان جدیدی از فرایندی که در آن حساسیت های جدیدی در حال رخ دادن است می بینم. یعنی یک نشانه اجتماعی و فرهنگی است که ما می توانیم طی آن بخشی از ویژگی های مسئله مندی را در جامعه خودمان ببینیم. پلاسکو با برپاخاستن و فروریختنش توانست فرایندی از شکل گیری مسئله یا به تعبیر فوکویی آن تفکر را ایجاد کند. پلاسکو یک فلسفه خاص نبود اما یک مسئله خاص را شکل داد. همانطور که سیاستمدار یا فیلسوف می تواند یک صورت بندی خاصی از مسئله را طرح بکند یک حادثه هم می تواند یک مسئله خاصی در جامعه را طرح بکند.

فاضلی در پایان یادآور شد: مسئله ها دیگر صرفا توسط آدم ها شکل نمی گیرند بلکه اشیا هم می توانند برای ما مسئله ساز باشند. از آنجایی که ما با تولید انبوه کالاها مواجه هستیم. این اشیا هم می توانند نوعی مسئله را برای ما ایجاد بکنند. یعنی از این به بعد خیلی مسائل دیگر می توانند مانند جنگ ها یا انقلاب ها اندیشیدن یا فرایند اندیشیدن را در جامعه شکل و گسترش بدهند. بنابراین من پلاسکو را متن مسئله مندی می بینیم که می توان از طریق آن فرایند مسئله مندی را که در ایران شکل گرفته به دقت خواند.