افتتاح اورژانس و درمانگاه بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با حضور مسئولان شهرستان بخش اورژانس بیمارستان سید الشهدا(ع) افتتاح شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در آیین افتتاحیه گفت: بخش اورژانس این بیمارستان در فضای حدود ۲۳۰ متر مربع، با ۱۸ تخت و با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان مورد بهره برداری قرار گرفت.

مسعود دهقانی تصریح کرد: درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان سیدالشهدا، نیز در حال حاضر در نوبت صبح فعال و به مراجعین خدمات ارائه می کند.

وی افزود: این درمانگاه دارای تخصص های ارتوپدی، گوش حلق و بینی، عفونی، اطفال، داخلی، جراحی، بیهوشی، چشم پزشکی و مغز و اعصاب است و بخش های تست ورزش، نوار مغز و اکو در حال حاضر فعال و به مراجعین خدمات ارائه می کند.