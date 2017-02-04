پلاسکو نماد مسئله مندی جامعه معاصر/ گفتاری از نعمت الله فاضلی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی ریزش ساختمان پلاسکو تهران امروز شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط پژوهشکده مطالعات اجتماعی و روانشناسی برگزار شد. در این نشست نعمت الله فاضلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با طرح این پرسش که حادثه پلاسکو بازتاب وسیعی پیدا کرد و تحلیل های گوناگونی هم پیرامون آن صورت گرفت گفت: چرا ما با این واقعه این واکنش را نشان دادیم. چه ریشه های فرهنگی و اجتماعی ای موجب شد که ما به این حادثه واکنش نشان بدهیم؟

وی در ادامه تصریح کرد: پلاسکو از نمونه های نادری بود که جامعه ما نسبت به میراث مدرن خود با تعصب و غیرت واکنش نشان می دادند. یعنی مردم ایران نسبت به تجدید تعصب و همیت پیدا کرده اند. بنابراین پلاسکو را من شیوه جدیدی می بینم که در آن فرایند مسئله شدن در جامعه دارد تغییر می کند. پلاسکو درواقع توانست جریان جدیدی از فرایندی که در آن حساسیت های جدیدی در حال رخ دادن است می بینم. یعنی یک نشانه اجتماعی و فرهنگی است که ما می توانیم طی آن بخشی از ویژگی های مسئله مندی را در جامعه خودمان ببینیم. پلاسکو با برپاخاستن و فروریختنش توانست فرایندی از شکل گیری مسئله یا به تعبیر فوکویی آن تفکر را ایجاد کند. پلاسکو یک فلسفه خاص نبود اما یک مسئله خاص را شکل داد. همانطور که سیاستمدار یا فیلسوف می تواند یک صورت بندی خاصی از مسئله را طرح بکند یک حادثه هم می تواند یک مسئله خاصی در جامعه را طرح بکند.

فاضلی در پایان یادآور شد: مسئله ها دیگر صرفا توسط آدم ها شکل نمی گیرند بلکه اشیا هم می توانند برای ما مسئله ساز باشند. از آنجایی که ما با تولید انبوه کالاها مواجه هستیم. این اشیا هم می توانند نوعی مسئله را برای ما ایجاد بکنند. یعنی از این به بعد خیلی مسائل دیگر می توانند مانند جنگ ها یا انقلاب ها اندیشیدن یا فرایند اندیشیدن را در جامعه شکل و گسترش بدهند. بنابراین من پلاسکو را متن مسئله مندی می بینیم که می توان از طریق آن فرایند مسئله مندی را که در ایران شکل گرفته به دقت خواند.

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