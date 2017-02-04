یاد امام خمینی(ره) فقط منحصر به دهه فجر نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، فریده مصطفوی قبل از ظهر شنبه در جلسه منزلت زن، تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی اسلامی که همزمان با دهه مبارک فجر در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: حضرت امام به عنوان یک مرجع و فقیه احساس وظیفه کردند که در برابر بیدادگری‌های رژیم ستمگر سابق بایستند و با رژیمی که تا دندان مسلح بود به مخالفت بپردازند و در این راه از تبعید و زندان نترسیدند و حتی از جان جوان خود در این راه دریغ نکردند.

وی افزود: امام راحل ابتدا شاه را نصیحت کردند و گفتند که «آقای شاه به تو نصیحت می‌کنم؛ دست از این کارها بردار و کاری کن که مردم از تو راضی باشند» و در مرحله بعد امر به معروف و نهی از منکر کردند و گفتند که «اینقدر مردم را از خود ناراضی نکن و اینقدر خود را به اجنبی نفروش».

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در مرحله سوم راهنمایی کردند و به شاه گفتند که «از زندگی پدرت عبرت بگیر و مانند او نباش» و در مرحله چهارم تهدید کردند که باید از کشور بیرون بروی و توصیه کردند که «کاری نکن که اگر رفتی مردم خوشحال شوند».

وی در خصوص قاطعیت امام خمینی(ره) نیز گفت:‌ در زمان رفتن شاه نیز بختیار به عنوان واسطه قصد آمدن پیش امام را داشت اما هر کس می‌خواست خدمت امام برسد ابتدا باید براعت از رژیم را اعلام می‌کرد.

دیدگاه‌های حضرت امام درباره حکومت اسلامی

مصطفوی در ادامه به چند مورد از دیدگاه‌های حضرت امام درباره حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت:‌ امام معتقد بودند که صدا و سیما یک دانشگاه است اگر از این وسیله استفاده مفید شود تربیت انسان‌ها می‌تواند بهتر شکل گیرد.

وی با بیان این که امام معتقد بودند که از دامن زن مرد به معراج می‌رود، گفت: در سئوالی که از امام کردند ایشان گفتند خانم‌ها مانند آقایان با رعایت موازین شرعی می‌توانند تمام پست‌ها را بگیرند.

یادگار امام راحل در خصوص نظر امام در فراهم کردن ایجاد بستر رشد انسان‌ها توسط حکومت نیز گفت:‌ امام اعتقاد داشتند که حکومت اسلامی باید زمینه را برای رشد انسان‌ها فراهم کند زیرا انسان می‌تواند تربیت را اوج دهد و به کمال والا برساند و حکومت باید زمینه را برای رشد انسان‌ها فراهم کند.

وی افزود: انبیای الهی نیز آمدند که انسان بسازند که انسان اگر رشد روحانی کند از مقام ملائکه نیز بالاتر می‌رود.

تأکید امام خمینی(ره) بر حفظ استقلال

مصطفوی با تأکید بر این که امام راحل بر حفظ استقلال اهمیت ویژه‌ای قائل بودند، بیان کرد: به عنوان مثال تولید و افکار مستقل از ضروریات است که با افکار مستقل تحت تأثیر شرق و غرب قرار نمی‌گیریم.

وی ادامه داد: باید فرهنگ غربی را عقب زده و فرهنگ اسلامی و ایرانی را جایگزین کنیم.

مصطفوی در خصوص دیدگاه امام درباره احترام به آزادی فردی و اجتماعی نیز گفت:‌ امام معتقد بودند که همه انسان‌ها باید احترام و آزادی فردی و اجتماعی داشته باشند و می‌گفتند وظیفه ما مقابله با دشمن است اگر پیروز شدیم که چه بهتر اما اگر در ظاهر هم پیروز نشدیم اشکال ندارد زیرا وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم.

وی بیان کرد: تلاش ما در طول سال باید این باشد که برویم زندگی نامه امام و کتاب‌های ایشان را بخوانیم تا بنگریم چگونه تقوایی داشتند و چه کارهایی انجام دادند که با اتکا به خدا توانستند حکومت را تغییر دهدند و یاد امام فقط منحصر به دهه فجر نباشد.

انتخابات حیثیت و آبروی نظام است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم نیز در این جلسه اظهار داشت: پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۵۷ از دیدگاه امام خمینی(ره) انفجار نور بود و به نظر ما انقلاب اسلامی نه که معجزه این قرن بلکه معجزه قرن‌هاست.

احد جمالی افزود: مبارزات برای انقلاب اسلامی ایران پس از رحلت آیت الله بروجردی به رهبری امام راحل در سال ۴۱ و ۴۲ شروع شد و این مسئله ویژه‌ای بود که تمام فرمول‌های سیاسی و اجتماعی صاحب نظران دنیا را بهم ریخت.

وی با بیان این که در زمان حکومت محمدرضا پهلوی که به عنوان ژاندارم منطقه بود 6 هزار بشکه نفت ایران در اختیار بیگانگان قرار می‌گرفت و وضعیت فرهنگی آن زمان رواج بی بند و باری بود، افزود: اما امام معتقد به کار فرهنگی بودند و انقلاب امام، انقلاب تمام عیار فرهنگی بود.

معاون استاندار قم با بیان این که پیش از انقلاب به ما می‌گفتند که شما حتی نمی‌توانید تولید داشته باشید اما به یاری خداوند ما امروز پالایشگاه‌های مطرح در جهان داریم، ادامه داد: ما باید اقتصادمان را دانش بنیان کنیم در حال حاضر سه هزار شرکت دانش بنیان داریم که ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ درآمد حاصل از آن بوده است.

وی در خصوص بحث انتخابات نیز گفت: ما دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا را در پیش رو داریم که در مقطع حساسی است و شهر قم از حساسیت خاصی برخوردار است زیرا به عنوان خاکریز اول دفاع از نظام و حاکمیت است.

جمالی با بیان اینکه کشور ایران از امن‌ترین کشورهای جهان است، ابراز داشت: باید شور و نشاط انقلابی داشته و حماسه ایجاد کنیم که دنیا از حضور مردم در انتخابات متعجب شود.

وی تصریح کرد: هر چه انتخابات با شور و نشاط و مشارکت قوی‌تر باشد وجهه بهتری را خواهیم داشت و شهروندان قمی باید هوشمندتر باشند زیرا انتخابات حیثیت و آبروی نظام است.