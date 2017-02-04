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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۶

روسیه دخالت مخرب در امور داخلی ونزوئلا را رد کرد

روسیه دخالت مخرب در امور داخلی ونزوئلا را رد کرد

مقامات روسیه دخالت ویرانگر در امور داخلی ونزوئلا را تکذیب و حمایت خود را از دولت این کشور اعلام کردند.

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه امروز انجام هرگونه دخالت مخرب در امور داخلی ونزوئلا را تکذیب کرد و گفت که روسیه از دولت «نیکولاس مادورو» رئیس جمهوری این کشور حمایت می کند.

لاوروف گفت: همدردی خود را با تنش موجود در حوزه اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا و در حوزه سیاست داخلی با مردم این کشور اعلام می کنیم و به طور قطع از دولت مشروع ونزوئلا در راستای گذر از مشکلات موجود حمایت می کنیم و امیدوار هستیم این مشکلات در چارچوب قوانین و اساسنامه و بدون هر گونه دخالت مخرب خارجی حل بشوند.

«دلسی رودریگز» وزیرخارجه ونزوئلا قرار است ششم فوریه به مسکو سفر و با همتای روسی خود در زمینه مسائل مشترک گفتگو کند.

کد مطلب 3896751

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