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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۲۴

احتمال برگزاری فینال شطرنج زنان جهان در برج میلاد

احتمال برگزاری فینال شطرنج زنان جهان در برج میلاد

طبق رایزنی های انجام شده، فینال مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان از ٢٢ بهمن ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در تهران آغاز می شود. این رقابت ها با حضور ٦٣ شطرنج‌باز از کشورهای مختلف تا ١٣ اسفندماه پیگیری خواهد شد.

فینال مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در قالب چهار دیدار برگزار می شود. به دلیل حساسیت و اهمیت بسیار بالای این دیدار و انعکاسی که قطعا در سطح جهان خواهد  داشت، رایزنی هایی انجام شده تا تمام دیدارهای این مرحله (فینال) در برج میلاد برگزار شود.

قرار است دیدارهای دیگر مراحل مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در هتل اسپیناس پالاس برگزار شود.

کد مطلب 3896752
زینب حاجی حسینی

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