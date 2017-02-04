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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۰

مدیرکل امور عشایر اردبیل:

نقش عشایر شاهسون در دفاع از سرحدات کشور تبیین شود

نقش عشایر شاهسون در دفاع از سرحدات کشور تبیین شود

اردبیل – مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: عشایر شاهسون در طول تاریخ نقش بی‌بدیل در دفاع از سرحدات کشور داشته و لازم است این نقش در جشنواره ملی کوچ عشایر تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر هنرمند بعدازظهر شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی اردبیل تصریح کرد: در طول تاریخ عشایر شاهسون نقش کم‌نظیری در دفاع از سرحدات کشور داشته و به گواه تاریخ جان‌فشانی عشایر در این خصوص کم‌نظیر است.

وی افزود: به عنوان مثال در جنگ ایران و روس این عشایر بودند که با وجود ضعف حکومت مرکزی از مرزهای کشور دفاع کردند و ایثارگری عشایر شاهسون در این جنگ مثال‌زدنی است.

مدیرکل امور عشایر استان متذکر شد: در ادامه تحرکات عشایر در سال ۴۲ و بعدها در زمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قابل‌توجه بوده و عشایر با از جان گذشتگی از آرمان‌های انقلاب دفاع کردند.

هنرمند افزود: جشنواره کوچ عشایر در سال فرصتی را فراهم می‌سازد تا گوشه‌ای از نقش عشایر در طول تاریخ تبیین شود و انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی مختلف نسبت به برگزاری هر چه باشکوه این جشنواره اقدام کنند.

مدیرکل امور عشایر استان با تأکید به اینکه این جشنواره در اردیبهشت یا خرداد ماه سال آینده در قشلاق دشت جعفرآباد برگزار می‌شود، اضافه کرد: انتظار می‌رود در فرصت باقی‌مانده برنامه‌ریزی مطلوبی برای برگزاری این جشنواره صورت پذیرد.

کد مطلب 3896759
محمد میرزایی ناطق

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