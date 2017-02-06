ترامپ در حال صدمه زدن به منافع آمریکاست

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-عبدالحمید بیاتی: پس لرزه های تصمیمات و اقدامات جنون آمیز «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا همچنان ادامه دارد. یکی از این تصمیمات ممنوع کردن ورود اتباع هفت کشور به آمریکاست که با اعتراضات زیادی مواجه شده است.

تبعات این تصمیم برای آمریکا که بخش قابل توجهی از پیشرفت و قدرت خود را مدیون فعالیت های مهاجران است چنان سنگین ارزیابی شده که اغلب کارشناسان و مقامات اسبق ایالات متحده نسبت به آن هشدار داده اند.

در همین رابطه برای تحلیل دقیق تر تبعات این تصمیم با پروفسور «دانیل سرور» به گفتگو نشستیم.

سرور از معروف ترین کارشناسان حاضر در مبحث مدیریت جنگ و از کارشناسان ارشد موسسه «روابط دو سوی آتلانتیک» و از اساتید دانشگاه «جان هاپکینز» است که سابقه فعالیت گسترده در مورد جنگ های عراق، افغانستان و بالکان را دارد و از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امر میانجیگری میان مسلمانان و کُروات های یوگسلاوی فعالیت کرده است. متن این مصاحبه به شرح زیر است:

* «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در یکی از اقدامات جنجالی خود با صدور «فرمان اجرایی» ورود اتباع هفت کشور را به آمریکا ممنوع کرد. این اقدام با واکنش های زیادی مواجه شده است. ارزیابی شما از این فرمان اجرایی چیست؟

در توضیح این مطلب باید گفت اولا آمریکا در حال حاضر بر روی مرزهای خود کنترل دارد و پناهندگان و همچنین افراد دارای ویزا و «گرین کارت» را بخوبی رصد می کند. من معتقدم راه هایی برای شدیدتر کردن مسائل وجود دارد اما برای انجام آن نیازی به فرمان اجرایی رئیس جمهور نیست چرا صدور فرمان اجرایی برای چنین مواردی به منافع آمریکا در سراسر جهان ضربه می زند. من سندی ندارم که نشان دهد پناهندگان و یا مهاجران برای امنیت ملی آمریکا تهدید محسوب می شوند.

احتمال انجام حملات تروریستی از سوی افرادی که از کشورهای متحد آمریکا یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک، ترکیه، مصر و عربستان سعودی و حتی دیگر متحدان واشنگتن به ایالات متحده می آیند بیشتر است اما با این وجود ترامپ ورود آنها به آمریکا را ممنوع نکرده است نکته بعدی آنکه مهمترین تاثیر فرمان اجرایی بر روی مردمی که تصمیم و تمایلی برای سفر به آمریکا ندارند این است که آنها این فرمان را اقدامی ناموجه و تبعیض آمیز می دانند. با توجه به جمعیت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیونی مسلمانان که سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آنها در آمریکا زندگی می کنند این اقدام ترامپ موجب سرخوردگی برخی از آنها شده و آنها را تبدیل به بیگانگانی با رفتاریهای خصومت آمیز و تفکرات افراطی می کند. این اقدام ترامپ همچنین به داعش و القاعده کمک می کند تا نیروهای بیشتری جذب کرده و در شیپور تلافی بدمند.

* آمریکا پیش از این نیز در برخی موارد ورود افراد از کشورهای مختلف را به ایالات متحده ممنوع کرده بودو آیا این سیاست، ترامپ را به اهداف خود می رساند؟

ممنوعیت اعلام شده در حقیقت بخشی از تاریخ طولانی مستثنی کردن مهاجران است. پیش از این چینی ها، یهودیان، آنارشیست ها، افراد مبتلا به ایدز، کمونیست ها، و ایرانیان از ورود به آمریکا محروم شده بودند اما در تمامی این موارد ثابت شد که اعمال ممنوعیت غیرمفید، تاسف بار، برخلاف قانون اساسی و زشت است.

این ممنوعیت اخیر نیز مانند موارد ذکر شده در بالا هستند. بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ شما نمی توانید در میان مهاجران هفت کشوری که ترامپ ورود آنها به آمریکا را ممنوع کرده یعنی ایران، عراق، یمن، سوریه، سومالی، سودان و لیبی، فردی را بیابید که با حملات تروریستی در آمریکا مرتبط بوده باشد. البته هر چند برخی از سومالیایی ها متهم به این کار شده اند.

نکته عجیب این ممنوعیت آن است که ممانعت از انجام چنین حملاتی در حد صفر است. احتمال انجام این حملات از سوی افرادی که از کشورهای متحد آمریکا یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک، ترکیه، مصر و عربستان سعودی و حتی دیگر متحدان واشنگتن به ایالات متحده می آیند بیشتر است اما با این وجود ترامپ ورود آنها به آمریکا را ممنوع نکرده است.

البته در این میان نباید اتباع کشورهایی همچون پاکستان، افغانستان و تونس را فراموش کرد که البته ورود آنها به آمریکا ممنوع نشده است.

* اقدام ترامپ در ممنوع کردن ورود اتباع هفت کشور به آمریکا با واکنش هایی همراه بود و اعتراضات متعددی در داخل و خارج از ایالات متحده موجب شد، شما این اعتراضات را چطور ارزیابی می کنید؟

هر چند اعتراضاتی که در فرودگاه ها و شهرهای مختلف آمریکا انجام شد اعتراضاتی بزرگ بودند اما با این وجود ترامپ همچنان به صدمه زدن به منافع و آرمان های آمریکا در کشورهای مسلمان ادامه می دهد. علاوه بر آن متحدان اروپایی آمریکا نیز به این اقدامات ترامپ معترض هستند و برخی اوقات صدای اعتراض آنها بلند نیز می شود. با این حال این به عهده آمریکائی هاست که ترامپ را مجبور به ترک تصمیمات احمقانه ای که نتایج عکس بدنبال دارند کنند.

از زمان حمله به افغانستان در سال ۲۰۰۱ تا کنون آمریکا در حال مبارزه با افراط گرایی بوده و هر چند ترامپ متعهد شده که افراط گری را ریشه کن کند اما برعکس اقدام می کند و در واقع وی در حال تشویق افراط گرایی است.