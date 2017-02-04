حمایت مالی از نشریات علمی نمایه شده در پایگاههای معتبر بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محسن شریفی گفت: این حمایت مالی تنها شامل نشریاتی می شود که دارای اعتبار علمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم بوده وتوانسته اند در پایگاه های معتبر بین المللی نمایه شوند.

وی افزود: از تعداد هزار و ۲۰۰ نشریه ای که از کمیسیون نشریات دارای اعتبار علمی هستند، تنها تعداد محدودی در پایگاه های معتبر بین المللی نمایه شده اند.

دبیر کمیسیون نشریات علمی تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی کمیسیون نشریات ارتقای کیفی نشریات علمی و همچنین حضور در پایگاه های معتبر بین المللی است بنابراین ارتقای جایگاه نشریات علمی کشور در بین نشریات جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شریفی تاکید کرد: شیوه نامه تشویق نشریات علمی داخلی نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبر مشتمل بر ۵ ماده و ۳ تبصره تدوین شد که پس از تایید معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم برای اجرا به تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و نیز روسای انجمن های علمی ابلاغ شده است.

وی هدف از تدوین این شیوه نامه را تشویق نشریات معتبر داخلی برای ارتقای استاندارد نشریات به سطح استانداردهای بین المللی و حضور در پایگاه های معتبر بین المللی عنوان کرد.

در این شیوه نامه، توجه ویژه ای به ارتقای نشریات علوم انسانی شده است و ضریب امتیازبالاتری برای مجلات علوم انسانی که بتوانند در پایگاه های معتبر بین المللی ثبت شوند، در نظر گرفته شده است.