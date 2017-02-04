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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

همزمان با پنجمین روز از دهه فجر؛

۵۹ پروژه عمرانی و خدماتی در مانه و سملقان به بهره برداری رسید

۵۹ پروژه عمرانی و خدماتی در مانه و سملقان به بهره برداری رسید

بجنورد- عصر شنبه همزمان با پنجمین روز از دهه فجر، ۵۹ پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی مانه و سملقان با حضور استاندار خراسان شمالی و مسئولان شهرستانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر شنبه و در پنجمین روز از دهه فجر، ۵۹ پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۹۷۹ میلیون تومان افتتاح شد.

این پروژه ها شامل ۵۸ طرح عمرانی با سرمایه گذاری ۱۴ میلیارد و ۸۵۹ میلیون تومان و یک واحد تولیدی، خدماتی با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان با حضور استاندار خراسان شمالی افتتاح شد.

همچنین، خوابگاه دانش آموزی شبانه روزی شهر قاضی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و استخر شنا در شهرستان مانه و سملقان از جمله طرح هایی بود که عصر امروز شنبه به صورت متمرکز در محل مسجد جامع شهر قاضی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر،  طی دهه فجر امسال، ۶۳۵ پروژه عمرانی و ۶۱ واحد تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۳۷۵ میلیارد تومان در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 3896768

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