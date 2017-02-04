افتتاح چهار کتابخانه عمومی استان اصفهان در دهه مبارک فجر

امیر هلاکویی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با کتابخانه هایی که در دهه مبارک فجر به بهره برداری می‌رسند، اظهار داشت: کتابخانه عمومی روستای فراموشجان در شهرستان چادگان در ساختمانی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و زیربنای ۱۴۵ متر در یک طبقه توسط دهیاری فراموشجان آماده و بمدت ۳۰ سال به نهاد کتابخانه های عمومی واگذار شده است.

وی افزود: کتابخانه عمومی هشت بهشت فولادشهر نیز با مساحت ۲۰۰۰ متر و ۶۱۴ متر زیر بنا توسط شرکت عمران فولاد شهر احداث و واگذار شده است.

هلاکویی با بیان اینکه کتابخانه تودشک با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیون تومان بازسازی شده و در دهه فجر بازگشایی خواهد شد تصریح کرد: کتابخانه سروش بادران در منطقه شرق شهرستان اصفهان با زیربنای ۲۵۰متر توسط شورا و دهیاری احداث و واگذار شده که روز ۲۱ بهمن ماه شاهد افتتاح این کتابخانه ها خواهیم بود.

افتتاح ۱۵ کتابخانه تا شش ماهه نخست سال ۹۶

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های استان اصفهان همچنین از افتتاح ۱۵ کتابخانه تا شش ماهه نخست سال ۹۶ خبر داد و افزود: تمامی این کتابخانه ها بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در مجموع برای تکمیل این پروژه ها ۲۹۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی همچنین از برگزاری نشست شب شعر شهدای مدافع حرم با همکاری سپاه و اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شهرضا در ۱۶ بهمن ماه خبر داد و اظهار داشت: این برنامه با حضور شاعران استانی و شهرستانی در تالار فجر شهرضا از ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

هلاکویی در ادامه برنامه های دهه فجر به عضویت رایگان کتابخانه های عمومی اشاره و افزود: تاریخ های ۱۲ و ۲۳ بهمن به عنوان عضویت رایگان کتابخانه های عمومی در نظر گرفته شده که علاقه مندان می توانند با مراجعه به کتابخانه های تحت پوشش نهاد در سراسر استان کارت عضویت یک ساله دریافت کنند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: در این ایام مسابقه کتابخوانی داستان نیکوکاری با همکاری کانون حسنات در حال اجراست که علاقه مندان می توانند با مراجعه به وب‌سایت hasanatfilm.ir و isfahanpl.ir سوالات مسابقه را دریافت و پاسخ های صحیح را در قالب یک عدد ۱۰ رقمی به سامانه پیامک ۱۰۰۰۴۵۰۱۴ ارسال نمایند.

برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه شامل نشست‌های کتاب‌خوان در سطح کتابخانه‌های عمومی

هلاکویی همچنین در خصوص نشست های فرهنگی به مناسبت دهه فجر گفت: بیش از ۱۰۰ برنامه شامل نشست های کتاب‌خوان در سطح کتابخانه های عمومی استان برگزار می شود که در مهمترین این برنامه ها شهرستان آران و بیدگل ۱۷ بهمن میزبان کتاب‌خوان تخصصی اقتصاد مقاومتی خواهد بود و نشست «مروری بر تاریخ نگاری انقلاب در اصفهان» سه شنبه ۱۹ بهمن با حضور محسن نصری و مهدی کلانتری از ساعت ۸:۳۰ صبح در کتابخانه ابن مسکویه اصفهان برگزار می شود.