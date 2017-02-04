مهدی مودی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امسال توسط رهبر معظم انقلاب به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گرفته است مسابقه کتاب‌خوانی ویژه سواد آموزان دوره انتقال بانام «پیام سازندگی» در ایام دهه فجر هم‌زمان با سراسر کشور در استان برگزار می‌شود.

مودی افزود: دو هزار و ۶۰۰ نفر از سواد آموزان خراسان شمالی در این مسابقه شرکت می‌کنند که از این تعداد ۱۸۰ نفر در حوزه سوادآموزی بجنورد و مابقی سوادآموزان از دیگر شهرستان‌های استان هستند.

وی بابیان اینکه این مسابقه دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه برگزار می‌شود، تصریح کرد: در پایان مسابقه از این تعداد شرکت‌کننده پنج درصد آنان به‌عنوان نفرات برتر انتخاب و هدایا و لوح تقدیری به آنان اهداء می‌شود.

معاون سوادآموزی استان هدف از برپایی مسابقه پیام سازندگی را کمک به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر نام‌گذاری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، عنوان کرد.

مودی اظهار کرد: همچنین ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت مهارت نوشتن در میان مخاطبان، گسترش فرهنگ صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف با بهره‌گیری از تولیدات داخلی از دیگر اهداف این مسابقه است.