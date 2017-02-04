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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

مسابقه کتاب‌خوانی «پیام سازندگی» در خراسان شمالی برگزار می‌شود

مسابقه کتاب‌خوانی «پیام سازندگی» در خراسان شمالی برگزار می‌شود

بجنورد- معاون سوادآموزی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی گفت: مسابقه کتاب‌خوانی ویژه سوادآموزان دوره انتقال با عنوان «پیام سازندگی» طی ایام دهه فجر در استان برگزار می‌شود.

مهدی مودی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امسال توسط رهبر معظم انقلاب به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گرفته است مسابقه کتاب‌خوانی ویژه سواد آموزان دوره انتقال بانام «پیام سازندگی» در ایام دهه فجر هم‌زمان با سراسر کشور در استان برگزار می‌شود.

مودی افزود: دو هزار و ۶۰۰ نفر از سواد آموزان خراسان شمالی در این مسابقه شرکت می‌کنند که از این تعداد ۱۸۰ نفر در حوزه سوادآموزی بجنورد و مابقی سوادآموزان از دیگر شهرستان‌های استان هستند.

وی بابیان اینکه این مسابقه دوشنبه ۱۸ بهمن‌ماه برگزار می‌شود، تصریح کرد: در پایان مسابقه از این تعداد شرکت‌کننده پنج درصد آنان به‌عنوان نفرات برتر انتخاب و هدایا و لوح تقدیری به آنان اهداء می‌شود.

معاون سوادآموزی استان هدف از برپایی مسابقه پیام سازندگی را کمک به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر نام‌گذاری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، عنوان کرد.

مودی اظهار کرد: همچنین ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت مهارت نوشتن در میان مخاطبان، گسترش فرهنگ صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف با بهره‌گیری از تولیدات داخلی از دیگر اهداف این مسابقه است.

کد مطلب 3896772

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