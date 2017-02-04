عمق راهبردی انقلاب را در پرونده «۵۷ ریشتر» دنبال کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، پورتال معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با تولید پرونده مجازی « ۵۷ ریشتر» به بیان عمق راهبردی و تاثیر گذاری انقلاب اسلامی ایران در سطح جهان پرداخته است.

حجت الاسلام و المسلمین سید جلال حسینی؛ معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با اعلام این خبر گفت: با توجه به استقبال و بهرمندی مردم از فضای مجازی این معاونت برای دهه فجر امسال پرونده ای را تحت عنوان « ۵۷ ریشتر» ویژه کاربران اینترنتی تولید کرده است.

وی درباره مطالب مندرج در پرونده « ۵۷ ریشتر» عنوان کرد: در این پرونده چندین یاداشت و مقاله موضوع تاثیرهای بین المللی انقلاب را مورد بررسی قرار داده و نظر متفکران و اندیشمندان سیاسی جهان را درباره انقلاب اسلامی ایران، بیان کرده است.

به گفته حجت الاسلام حسینی در این پرونده مجوعه پوسترهایی تحت عنوان «موریانه های انقلاب» طراحی شده که به صورت مصور پانزده دوره از نفوذ استکبار جهانی در تاریخ انقلاب را به نمایش گذاشته است.

وی در ادامه به تاثیر گذاری حرم مطهر رضوی در تشکیل انقلاب اسلامی اشاره و ابراز کرد: همواره حرم امام رضا(ع) کانونی برای بصیرت بخشی و قیام علیه طاغوتیان زمان بوده است لذا در همین راستا ۱۴ پوستر تحت عنوان «حرم؛ پایگاه بصیرت و قیام» با درج خاطرات افراد تاثیرگذار، عکس های دیده نشده یا کمتر دیده شده، طراحی شده است.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با اشاره به تولید ویژه نامه کودکانه گفت: برای آشنایی کودکان با مفاهیم انقلاب اسلامی ایران، ویژه نامه چند رسانه ای در قالب مجموعه داستانِ کلاس آقای دانایی ، ماشین نظامی ، آسایشی که نبود ، فرار شاه ، بازگشت امام خمینی ، روزهای به یاد ماندنی ، استقبال با شکوه ، امام در بهشت زهرا ، توکل بر خدا ، یاد شهیدان و بچه های انقلاب به صورت صوتی و تصویری تولید شده که والدین برای فرزندانشان می توانند آن را در پرونده ۵۷ ریشتر به نمایش بگذارند.

حجت الاسلام حسینی پاسخگویی به سوالات و شبهات مردم درباره انقلاب اسلامی ایران را یکی از فعالیت های مهم پورتال معاونت تبلیغات در پرونده « ۵۷ ریشتر» معرفی و ابراز کرد: در این پرونده بیش از ۲۰۰ سوال با موضوعات مختلفی چون دستآوردهای انقلاب، سیاست های حکومت، ولی فقیه، امام خمینی، امام خامنه ای، عقب ماندگی، فلسفه مقابله با آمریکا و ... جمع آوری و به آنها پاسخ منطقی و کوتاه داده شده است.

وی معرفی ۳۰ کتاب در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را از دیگر مطالب مندرج در پرونده انقلاب ۵۷ ریشتری اعلام کرد و یاد آور شد: مخاطبان و علاقمندان برای مشاهده این پرونده می توانند به سایت های razavi.aqr.ir و razavi.aqr.ir/enghelab مراجعه کنند.