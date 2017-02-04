انقلاب اسلامی ایران محور ثقل همگرایی درجهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدمحسن حسینی امروز شنبه در نشست تخصصی همگرایی حقوقی جهان اسلام که در سالن همایش های کتابخانه امام خامنه ای سنندج برگزار شد، زمانی موفق به همگرایی حقوق در جهان اسلام خواهیم شد که مسائل واگرایی و همگرایی را به خوبی تشخیص دهیم.

وی بیان کرد: تا زمانی که مسلمانان تنها به فکر مرز، زمین و برتری طلبی خود باشند حقوق جهان اسلام از وضعیت کنونی بهتر نخواهد شد.

وی اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران محور ثقل همگرایی جهان اسلام است و ما باید کانونی برای همگرایی بیش از پیش مسلمانان ایجاد کنیم.

این روحانی اهل سنت کردستان ادامه داد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران موضوع وحدت در جهان اسلام را مطرح کردند و رهبر معظم انقلاب هم تاکنون آن را پیگیری کردند و این حقیقتی است که اگرتمامی کشورهای اسلامی به آن توجه می کردند امروزه تکفیر تا این اندازه رشد نمی کرد.

یکی از اساتید حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان هم دراین نشست با بیان اینکه در همگرایی حقوقی باید به منافع مشترک توجه شود، گفت: تمدن اسلامی پایه های امنیتی، عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارد ورسالت ما در این رابطه استفاده از تخصص خود در زمینه حقوقی است.

حجت الاسلام مسعود راعی عنوان کرد: در جهانی سازی مقررات حقوق اسلام ما هم کشورهای اسلامی و هم اقلیت مسلمان ساکن در کشورهای غیر اسلامی را باید مدنظر داشته باشیم.

وی اظهارداشت: هدف ما این است که ایده خود را در زمینه ایجاد اتحادیه یا کُد واژه ای هم چون اتحادیه یا ایالات متحده اسلامی را ایجاد کنیم.

این استاد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: ما از همگرایی حقوق جهان اسلام حرکت می کنیم تا به ایجاد ایالت یا اتحادیه اسلامی برسیم.

حجت الاسلام راعی با بیان این سوال که از ظرفیت حقوق در کشورهای اسلامی چقدر می توانیم استفاده کنیم، ادامه داد: برای پاسخ به این سوال باید ابتدا محورهای مشترک حقوقی در کشورهای اسلامی مشخص شود.

وی اضافه کرد: در مقررات حقوقی برگرفته از آموزه های قرآنی خطوط و موارد متعدد مشترکی وجود دارد که می توانیم از انها بهره ببریم.

وی عنوان کرد: به عنوان نمونه می توانیم دیده بان حقوق بشر اسلامی را راه اندازی و توریسم مذهبی و فرهنگ اسلامی را هم ایجاد کنیم و این موارد جزو ابزارهای همگرایی محسوب می شوند.