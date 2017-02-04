معلمان وظیفه دارند محیط مدرسه را شاد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین دانش آشتیانی روز شنبه در مراسم بهره برداری ۲۵ مدرسه خیرساز در نیشابور اظهار کرد: وقتی اکثر مردم تفکری را قبول کردند و به آن رای داده اند همه باید از آن تمکین کنند و اجازه دهند تفکر مورد قبول اکثریت در جامعه پیاده شود.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اگر قرار باشد برخی مقاومت کنند و حرف خود را بزنند در این صورت اینگونه کارها با جمهوری اسلامی مطابقت ندارد، نباید به دنبال مایوس کردن مردم از دولت باشیم.

وی با بیان اینکه باید بکوشیم شعارهای محوری انقلاب از جمله استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را در نظام تعلیم و تربیت تفسیر کنیم افزود: برای تفسیر شعار استقلال، آموزش و پرورش باید جوانان را به نیروهای کارآمد و کارآفرین تبدیل کند تا بتواند کشور را در مسیر توسعه حرکت دهد.

دانش آشتیانی ادامه داد: برای تحقق شعار آزادی نیز وظیفه داریم در مدارس افرادی را تربیت کنیم که آزاداندیش، متفکر و اهل خرد جمعی باشند و در تصمیم گیریها با تعقل و تفکر به تصمیم برسند.

وی همچنین ساخت و تحویل مدرسه در مدت کوتاه را از سوی افراد نیکوکار امری ارزشمند توصیف و بیان کرد: با این سرعت، وظیفه معلمان و مربیان سنگینتر می شود و معلمان وظیفه دارند محیط مدرسه را برای دانش آموزان شاد کنند.



وزیر آموزش و پرورش گفت: باید کاری کرد که دانش آموزان با ذوق و شوق به مدرسه بیایند و این در گرو رفتار و چگونگی تعامل مربیان با دانش آموزان است.

تقویت مهارتهای دانش آموزان اصلی ترین برنامه وزارت آموزش و پرورش

وی در ادامه همچنین تعامل در فرآیند یادگیری به خصوص تقویت مهارتهای دانش آموزان را از اصلی ترین برنامه های وزارت آموزش و پرورش ذکر و بیان کرد: باید در این راستا دانش آموزان، معلمان و مدیران آزادی داشته باشند تا بتوانند راه خود را انتخاب کنند.

دانش آشتیانی افزود: تفسیر جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی این است که باید به نظر افرادی که در مدرسه کار می کنند اهمیت دهیم.

وی ادامه داد: نظام تعلیم و تربیت، نظام بخشنامه ای و دستورالعملی نیست لذا باید از مشارکت معلمان در بهبود تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: تشکیل پارلمان معلمان و پارلمان اولیا در آموزش و پرورش خراسان رضوی، عملیاتی کردن شعار جمهوری اسلامی است. با این مجلس همه افراد در پیشبرد برنامه ها مشارکت دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در مراسم گفت: هزار و ۵۰۰ نیکوکار افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال به آموزش و پرورش این استان کمک کرده اند.

علیرضا کاظمی با قدردانی از عبدالرضا وکیلی نیکوکار مدرسه ساز نیشابوری افزود: وی تاکنون ۴۰ هزار مترمربع فضای آموزشی بنا کرده و از پیشتازان این عرصه است.

وی ادامه داد: پارسال تفاهمنامه ساخت ۶۹ مدرسه با ۷۱۲ کلاس بین آموزش و پرورش خراسان رضوی و این خیر مدرسه ساز منعقد شد که امروز مراسم آغاز کار ۲۵ مدرسه و کلنگ زنی ۲۵ مدرسه دیگر از این مجموعه است. عبدالرضا وکیلی تاکنون ۵۶ باب مدرسه در نیشابور ساخته است.