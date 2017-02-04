۱۹ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر شنبه شنبه در مراسم بهره برداری از ۱۳۶ واحدمسکونی مهر مدد جویان بهزیستی، افزود: ۶۸ واحد از این پروژه ها درشهرک ثمین قرار دارند.

محمد محمدی قیداری یادآورشد: ۵۹ واحد در پروژه ۱۹۲ واحدی شهرک نانوایان احداث شده و ۱۹۲ واحد دیگر از این پروژه ها در پروژه ۳۶۰ واحدی پرمون است.

محمدی قیداری افزود: در مجموع برای احداث این طرحها بیش از پنج میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال هزینه شده و متراژ این واحدها ۷۰ متر است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعات بیش از ۱۹ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان زنجان در سامانه بانک اطلاعاتی بهزیستی استان ثبت‌شده است که از این تعداد بالای ۴۲ درصد معلولان جسمی حرکتی هستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: تاکنون بیش از دو هزار واحد مسکن مهر تحویل معلولان استان شده و چهار هزار ۱۸۲ پرونده معلولیت نیز به تشکل‌های غیردولتی واگذارشده است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به کلنگ‌زنی مجتمع کانون ناشنوایان استان زنجان گفت: به زودی این کانون احداث شود.

محمدی قیداری گفت: کلنگ‌زنی مجتمع عقب ماندگان ذهنی در شهرستان خدابنده و بهره‌برداری مجتمع خدماتی «توفیق» در شهرستان سلطانیه از برنامه های مهم سازمان بهزیستی در دهه فجر است.